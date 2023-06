Nuoto: NS Emilia ancora vincente ai nazionali Uisp di Riccione

Incetta di medaglie allo Stadio del nuoto di Riccione per la Nuova Sportiva Emilia che ha unito le forze delle piscine di Formigine, Ferrara, San Pietro in Casale e Cento, e per il secondo anno consecutivo il sodalizio conquista la classifica per società degli italiani Uisp della categoria esordienti con un totale di 10 bronzi, 9 argenti e 19 ori.

Tutto questo senza volere considerare i 15 quarti posti che in termini di punteggio hanno molto peso. I giovani atleti provenienti dalla piscina Ondablu modenese rappresentano (con Ferrara) il gruppo più folto e produttivo che ha portato a salire sul podio individuale, in ordine alfabetico, Leonardo Baraldi 1 bronzo, Martina Bertani 2 bronzi, Giada Bottura 1 oro, 2 argenti e 1 bronzo, Giada Ciocci 4 ori, Samuele D’Addio 2 argenti e 2 bronzi, Sara Fontana 1 argento e 2 ori, Ethan Giacon 1 bronzo e 2 argenti, Stefano Montorsi 2 ori Francesca Speciali 2 ori,

A questi vanno aggiunti anche le staffette all’oro con Francesca Palermo, Sabrina Montorsi, Riccardo Venturelli Edoardo Bregoli e di bronzo con Tommaso Donadei e Leonardo Baraldi. Un risultato che lo scorso anno poteva sembrare occasionale, ma il bis realizzato quest’anno conferma la bontà del lavoro sviluppato negli impianti gestiti che dopo il black out delle stagioni covid tornano a sfornare gli atleti di domani.