Nuoto Pinnato: Sweet team inizia il 2023 con il piede giusto

Iniziano le gare in questo nuovo anno per gli atleti della Sweet Team Modena del settore Nuoto Pinnato. A Ravenna nel trofeo Bizantino, i modenesi della Pergolesi hanno iniziato la stagione agonistica molto bene, su tutti Silvia Sevignani che con il tempo stabilito nella gara degli 800 Nuoto Pinnato ha fatto segnare la migliore prestazione della manifestazione migliorando il proprio primato personale e succedendo in questa speciale classifica al compagno di squadra Gianluca Allegretti che si aggiudicò il trofeo nel 2021.

Per la Sweet Team a Ravenna sono scesi in acqua soprattutto i giovani che si sono avvicinati al Nuoto Pinnato da questa stagione, allenati da Giancarlo Pagliarini, Fabrizio Agliolo Gallitto, Lorenzo Poppi e Sara Tonelli.

Iniziamo da Silvia Sevignani che si è aggiudicata i 400 e gli 800 Nuoto Pinnato assoluti femminile e un argento nei 50 Nuoto Pinnato; oro anche per Veronica Panizza nei 50 apnea e bronzo nei 100 Nuoto Pinnato di terza categoria femminile; medaglie d’argento anche da Caterina Ranzi nei 50 e 100 pinne e nei 50 apnea di seconda categoria femminile; ancora d’argento le medaglie conquistate da Greta Casarini Munoz nei 50 e 200 pinne e di bronzo nei 100 pinne di terza categoria femminile; nella categoria esordienti A2 femminile primo posto per Federica Galli davanti alla compagna di squadra Beatrice Veneri nei 50 pinne; sempre Beatrice ha conquistato anche la medaglia di bronzo nei 100 pinne; da segnalare anche la prestazione di Anna Leonardi negli 800 Nuoto Pinnato, a soli due centesimi dal record italiano di seconda categoria, e nei 400 Nuoto Pinnato; infine un argento dalla staffetta 4x100 Nuoto Pinnato mista composta da Silvia Sevignani, Fabrizio Agliolo Gallitto, Anna Leonardi e Lorenzo Poppi.