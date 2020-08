Parte la nuova era del Carpi Fc, Simone Morelli presidente

Ieri, 20 agosto, è avvenuto ufficialmente il passaggio delle quote sociali del Carpi Fc 1909 alla nuova compagine societaria presieduta da Simone Morelli con atto a firma del Notaio Marco Malafronte. Si conclude dunque l'era del patron Stefano Bonacini, che resterà senza dubbio nella memoria e nella storia del club biancorosso per i risultati sportivi straordinari ottenuti negli anni passati.

Nella breve nota societaria, lo stesso Bonacini ha voluto ringraziare per l’assistenza legale nel trasferimento societario l’Avv. Cesare Di Cintio nonchè il Dott. Massimo Solera e il Presidente di Cerea Banca 1897, Dott. Luca Paolo Mastena per il finanziamento dell’intera operazione.

Inizia così una nuova era a "trazione" veronese. E' proprio l'istituto bancario della provincia scaligera la garanzia alle spalle della nuova compagine societaria, formata da quattro imprenditori: due veronesi e i due carpigiani Marcello Fantuzzi e Matteo Mantovani della Ncs Company.

Figura di frontman sarà quella di Simone Morelli, ex assessore della giunta Bellelli che ha abbandonato (almeno al momento) la politica dopo la controversa vicenda sfociata in un'inchiesta giudiziaria per tentata diffamazione ai danni del sindaco.

In attesa di conoscere i dettagli dell'operazione societaria - che verranno resi noti in una conferenza stampa il prossimo 26 agosto - sul piano sportivo la prima notizia è l'arrivo di un nuovo allenatore: Sandro Pochesci, 56enne romano, già commissario tecnico di Ternia, Caserta e Bisceglie.