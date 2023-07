Un successo per le Olimpiadi dei Centri estivi con 800 bambini

Un grandissimo successo l'edizione 2023 delle Olimpiadi dei Centri Estivi, l'evento che riunisce tutti i centri estivi gestiti da World Child e Uisp, quest'anno supportati da Flik Flak nell'organizzazione, in una giornata di prove sportive e sfide tra polisportive e ritrovi per bambini dai 6 ai 13 anni. Sono stati ben 800 i partecipanti in questa stagione, un record assoluto per una manifestazione che da ormai vent'anni colora l'estate modenese.

Presso lo Sport Village 161 tra prove di sport (calcio, pallavolo, pallamano, basket, rugby) e percorsi di abilità i bambini e i ragazzi si sono divertiti, si sono sfidati e hanno anche evitato la pioggia che ha risparmiato le premesse di temporali. La ciliegina sulla torta per i ragazzi, la presenza di Riccardo Gollini e Nicholas Sighinolfi, libero e centrale di Modena Volley che per oltre un'ora hanno giocato coi partecipanti scattando foto e firmando autografi.

A descrivere la bellezza della giornata è Fabia Giordano, responsabile Uisp Modena per i settori di attività, con lei anche Vera Tavoni, presidente Uisp Modena, Gennaro Puca, dirigente World Child Sport, e l'assessora Grazia Baracchi che nel pomeriggio ha portato il saluto del Comune di Modena, patrocinante l'evento: «Queste sono Olimpiadi particolari – le parole della Giordano – giochi che rappresentano più una giornata di gioia, divertimento e socialità. Un momento di grande orgoglio e di grande vitalità per World Child e Uisp, che da ormai due decenni garantiscono non solo l'aspetto ludico, ma un vero e proprio servizio alla città».

Un grazie infine è stato tributato a tutti i partner, oltre a Modena Volley e Comune di Modena anche Cnh, Italpizza, Oxford School, Decathlon, Hera, Emiliana Serbatoi e Gemos.