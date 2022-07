Uisp Modena e World Child, arrivano le Olimpiadi dei Centri Estivi 

Dopo anni di collaborazioni sui centri estivi e non solo Uisp Modena e World Child hanno deciso di unire le forze, creando una società che si occupi di servizi alle famiglie, storico cavallo di battaglia dell’associazione che da oltre un decennio promuove i Summer Camp, centri estivi che ogni estate raccolgono tra le 8mila e le 10mila adesioni. Uisp e World Child hanno così messo insieme le forze, creando World Child Sport ssd arl, società partecipata da Uisp Modena al cento per cento che si occupa per l’appunto delle famiglie e di tutto il supporto a esse.

In questa stagione sportiva 2021/2022 allora l’unione tra Uisp Modena e World Child ha anche voluto essere un segnale di ripartenza, di speranza e uno sguardo al futuro dell’associazione che dal 1948 si occupa di sport popolare: «Dopo due anni di pandemia sono proprio le famiglie e i bambini ad avere maggiormente bisogno del nostro supporto e delle nostre proposte – racconta Vera Tavoni, presidente Uisp –. Ecco allora che l’unione d’intenti con World Child, società con la quale collaboriamo da anni per i centri estivi, è diventata naturale, in una fusione che arricchisce Uisp e arricchisce World Child. La strada da fare insieme è soltanto all’inizio e i progetti che metteremo in campo saranno molteplici, non solo legati al settore dei centri estivi». Con lei Pasquale Ruopolo, amministratore della neonata World Child Sport ssd arl: «Condividiamo appieno valori e principi espressi da Uisp e dal suo presidente. Per noi è un grande orgoglio poter fornire, con questa unione, nuove e più ricche proposte alle famiglie del territorio».

Uno degli eventi principali, pietra miliare di questa nuova avventura, saranno le “Olimpiadi dei Centri Estivi” ritrovo unico per i bambini di tutti i centri estivi gestiti da Uisp-World Child sulla provincia di Modena. Saranno oltre 500 i bambini presenti, che si sfideranno in giochi sportivi e non allo Sport Village 161 di via Cassiani a Modena, vero e proprio centro polisportivo, fiore all’occhiello delle gestioni impiantistiche Uisp Modena. Appuntamento allora per giovedì 7 luglio dal mattino al pomeriggio, alla presenza di autorità sportive e non solo.