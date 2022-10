"Oltre ogni ostacolo”, una giornata di festa e di inclusione con i campioni paralimpici del nuoto

“Oltre Ognio Ostacolo”, una festa all’insegna dello Sport, ma soprattutto dell’inclusione e dell’aggregazione. Protagonisti domenica 9 ottobre i fenomeni nazionali del nuoto paralimpico che hanno incontrato famiglie e ragazzi della nostra provincia. L’evento, organizzato da Alessandro Meglioli, responsabile dell’impianto polivalente Cà Marta di Sassuolo e della Piscina della Città dei Ragazzi di Modena, aveva l’obiettivo di promuovere l’avvicinamento all’attività sportiva da parte dei ragazzi affetti di disabilità, facendo leva sulla presenza dei protagonisti dei recenti trionfi azzurri. Presso le due strutture, in mattinata a Sassuolo e nel pomeriggio a Modena, Luigi Beggiato, Giulia Ghiretti, Kevin Casali e Lara Mantoan hanno avuto il piacere di scambiare qualche chiacchera con i loro giovani tifosi, di rispondere alle loro domande e scattare qualche foto.

A Sassuolo è intervenuta l’Assessore con deleghe ai Giovani, Sport, Politiche Sociali e alle Pari Opportunità, Sharon Ruggeri, che ha avuto modo di salutare gli atleti accompagnati dal tecnico federale Matteo Poli. Nel primo pomeriggio la piscina della Città dei Ragazzi si è riempita di centinaia di bambini e ragazzi accompagnati dalle rispettive famiglie, in tanti con la divisa della squadra modenese del Circolo Sportivo Guardia di Finanza Emilia Romagna, da anni protagonista assoluta nel mondo paralimpico.

Nell’occasione Luigi Beggiato, plurimedagliato olimpico, Giulia Ghiretti, campionessa mondiale e medagliata a Rio 2016 e Tokyo 2020, Lara Mantoan, più volte campionessa italiana, alla presenza dell’Assessore del Comune di Modena con deleghe alle Politiche sociali, Accoglienza e integrazione, Roberta Pinelli hanno soddisfatto tutte le curiosità dei giovani, visibilmente emozionati, che sono intervenuti. Aneddoti, consigli, molte risate ma soprattutto tanta emozione hanno suscitato le parole dei fuoriclasse della vasca.

Queste le parole di Alessandro Meglioli, particolarmente emozionato al termine della manifestazione: “Grazie davvero ai CAMPIONI paralimpici, ai genitori dei nostri ragazzi, ai tecnici ed ai dirigenti Circolo sportivo della Guardia di Finanza per aver partecipato a quest’incontro che ci testimonia come lo SPORT supera ogni ostacolo. In poche ore ho vissuto momenti magici nell'ascoltare, capire e riflettere sui benefici che lo SPORT regala a tutti e a tutti i livelli, mi è venuta più volte la pelle d'oca nel sentire esempio la storia della plurimedagliata GIULIA Ghiretti, o quando KEVIN Casali dopo tanti anni ha riconosciuto il suo primo allenatore (Andrea Tomasini), ancora respirare la GIOIA di LUIGI Beggiato (al quale ho più volte pensato di rubare le medaglie d'argento di Tokyo 2020) e non per ultimo vedere il feeling tra LARA Mantoan (atlete ipovedente) ed il suo fantastico cane guida. Quindi GRAZIE davvero perché anche se ho fatto dello SPORT il mio mestiere e la mia vita, oggi mi sono EMOZIONATO di SPORT quello che fa bene, quello di campioni a MUSO DURO che avremo sempre come priorità negli impianti sportivi da noi gestiti.”