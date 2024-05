Olympius Cup, le scuole superiori si sfidano nella seconda edizione del torneo di calcio a 7

Si è tenuto iei pomeriggio, presso la palestra del CUS Modena di Via Campi, il sorteggio della fase a gironi dell’Olympius Cup, il grande torneo calcistico interscolastico, giunto alla sua seconda edizione, che coinvolge dodici scuole superiori di Modena e provincia in un torneo di calcio a 7 e che si svolgerà presso il campo sportivo “Guidi” della Asd Gino Nasi.

Tanti gli ospiti presenti, che sono in seguito intervenuti nel corso di una conferenza stampa, al termine del sorteggio: oltre agli organizzatori del torneo, Luca Violi e Riccardo Dotti, erano infatti presenti Grazia Baracchi, Assessora allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Modena, Leonardo Reale, Vicepresidente del CUS Modena, Paolo Buzzega, Presidente del SILB Modena, Gianluca Cristoni, in rappresentanza di GreenCodeLand & Latifolia Group e Angelo Fuggiano di FAS Modena, insieme a una delegazione di ciascuna scuola partecipante.

Le premiazioni del torneo avranno luogo il prossimo giovedì 6 giugno alla Green Music Arena del GreenCodeLand, il nuovo parco verde estivo nello spazio esterno della fiera di Modena, con spettacoli all’aperto, area food e ristoranti, cocktail bar, intrattenimenti musicali, mercatini artigianali e tanto altro, attivo per tutta l’estate 2024, che inaugurerà venerdì 31 maggio.

«A questo torneo partecipano dodici squadre di altrettanti istituti superiori del territorio modenese – racconta Luca Violi, uno degli ideatori dell’Olympius Cup – con i giocatori migliori di ciascuna rappresentativa e la finalissima prevista per il 5 giugno. Siamo inoltre felici di essere riusciti a includere alcuni personaggi di spicco del giornalismo sportivo, come Marco Nosotti di Sky Sport, Tommaso Turci e Alessandro Iori di DAZN e altri ancora, che prenderanno parte alle telecronache delle partite, tutte sempre trasmesse in diretta sui nostri canali social ufficiali. Non mancheranno inoltre l’intrattenimento musicale e gli stand gastronomici, per animare le serate anche intorno alle sfide e rendere tutto più coinvolgente.»

«Questa competizione ha il grande merito di essere stata organizzata dai ragazzi, per i ragazzi – secondo l’Assessora Grazia Baracchi – mettendoci del loro e creando dei momenti di incontro anche al di fuori delle aule scolastiche. Lo sport genera sempre delle relazioni positive e questa energia, questo sforzo, credo che debbano essere valorizzati.»

Secondo Leonardo Reali, Vicepresidente del CUS Modena, «da sempre uno dei nostri obbiettivi è quello di portare i valori dello sport nella vita delle persone e proprio per questo motivo abbiamo voluto investire con grande orgoglio nell’Olympius Cup, ma soprattutto in questi ragazzi, che magari un domani ci rappresenteranno come nostri futuri atleti ai campionati nazionali o alle Universiadi.»

«Come SILB abbiamo deciso di sostenere questi ragazzi non soltanto sponsorizzando il torneo, ma aiutandoli anche a livello organizzativo e logistico, perché ci sembra davvero un’iniziativa splendida. Promuoviamo inoltre, anche in qualità di SILB nazionale, l’intero progetto di GreenCodeLand – nella cui Arena giovedì 6 giugno si terranno le premiazioni della competizione – perché crediamo nel riutilizzo di zone come quella esterna alla fiera, che in estate non verrebbero sfruttate e che in questo modo invece si possono trasformare in un nuovo contenitore di eventi e spettacoli, rivolto alla cittadinanza», ha poi spiegato Paolo Buzzega, Presidente del SILB Modena.

«Il nostro spirito è quello di essere proattivi nel costruire aree verdi in luoghi particolari, creando uno spazio completamente nuovo, con una visione legata alla sostenibilità della città e al futuro dei giovani, motivo per il quale siamo lieti di appoggiare questa interessante attività sportiva», ha poi aggiunto Gianluca Cristoni di GreenCodeLand e Latifolia Group.

«Il progetto dell’Olympius Cup, col supporto di GreenCodeLand, è davvero bellissimo e noi in qualità di FAS Modena siamo molto contenti di farne parte, anche per poter educare le persone a fare sport e divertirsi in sicurezza, che è e rimane sempre la nostra missione» ha infine concluso Angelo Faggiano, responsabile dell’agenzia di security dell’evento.