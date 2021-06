Ondablu Pallanuoto under 18 vince in Romagna

Si è svolta a Bologna presso lo stadio olimpico “Carmen Longo” la partita di pallanuoto categoria under 18 (nati nel 2003 e 2004) tra l’Ondablu pallanuoto di Formigine e Sassuolo e la Rari Nantes Romagna di Forlì. La squadra Under18 dell’Ondablu a referto: Alessandro Sighinolfi, Rocco Suriano, Luca Bertocchi (6 reti), Andrea Montanari (2 reti), Tommaso Piva (2 reti), Richi Daolio, Luca Giovanardi (5 reti), Riccardo Bettuzzi, Francesco Moreali (1 rete), Alessandro Venturelli (5 reti), Antonio Sepe (1 rete), Samuele Corradini e Federico Cantiello guidata dal tecnico Alberto Pierantoni.

Il primo quarto inizia bene per l’Onda che non lasciando via d’uscita agli avversari con un ritmo fatto di ripartenze veloci portando la prima di quattro frazioni sul punteggio di 7 a 1; nel secondo tempo, la partita si rallenta e la Rari Nantes si avvicina andando al tiro spesso ma il portiere Alessandro Sighinolfi, classe 2006, mantiene in partita i suoi con parate da fuoriclasse, parziale secondo tempo 3 a 3. Il terzo tempo, l’onda riparte imponendo velocità con controfughe, tiri dal centro boa e conclusioni dal perimetro, parziale del terzo 5 a 1; il quarto tempo l’ondablu continua con il suo gioco esplosivo ed efficace e fa esordire in campo il portiere, classe 2007, Federico Cantiello autore di una parata su rigore; il quarto parziale finisce 7 a 3 .L ’Ondablu pallanuoto di Formigine e Sassuolo conclude quindi vincente la gara contro Rari Nantes Romagna sul punteggio totale di 22 a 8.

L’Ondablu pallanuoto vince e convince con una prova di carattere e talento dei ragazzi di mister Pierantoni; si conclude, con questa partita, il campionato under 18 e per l’Onda si appresta a vivere il finale di stagione nel campionato di serie C .