Ondablu Pallanuoto Sassuolo-Formigine si accasa a Reggio Emilia

Sarà la vasca olimpionica "Ferrari-Ferretti" l'impianto che ospiterà le partite delle formazioni di Serie C maschile e giovanili della società di pallanuoto del distretto ceramico. L'intera dirigenza del sodalizio della Val di Secchia desidera ringraziare, per la possibilità di fruire del complesso sportivo di Via Melato per le gare ufficiali, la Fondazione dello Sport del Comune di Reggio Emilia nelle persone del Presidente Mauro Rozzi e di Giovanni Criscuoli; Nuova Sportiva in qualità di gestore degli impianti sia di Reggio Emilia che di Sassuolo e Formigine, nelle persone di Emanuele e Martina Gnoli; e non ultimo, Reggiana Nuoto per gli ottimi rapporti che le due società intrattengono.

Il battesimo della squadra di pallanuoto del Distretto Ceramico nella piscina reggiana si è tenuto Sabato 5 Marzo, in occasione del primo turno casalingo del campionato di Serie C, quando i bianco-blu hanno ottenuto un preziosissimo pareggio, fermando i campioni regionali in carica della Coop Parma.

L'olimpionica di Via Melato ospiterà anche partite casalinghe delle formazioni Under 18 e Under 16 dell'Ondablu.