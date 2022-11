Golf, la coppia Trenti-Orzi vince il XXXIII Trofeo Ghirlandina

Si è conclusa l’edizione numero 33 del Trofeo Ghirlandina. Uno dei più attesi appuntamenti per social ed appassionati di Modena Golf & Country Club. La coppia composta da Pietro Antonio Trenti e Miguel Orzi vince la Categoria Scratch con 217 colpi. Al secondo posto ecco Alberto Cerofolini e Federico Pollastri (235).

PRIMA CATEGORIA: al primo posto Lino Pivetti e Roberto Ferretti (209). Al secondo posto il tandem formato da Giorgio Ferrari e Pier Luigi Dallari (211).

SECONDA CATEGORIA: questa categoria è stata vinta da Nedo Brogi ed Andrea Forabosco che totalizzano 110 colpi mentre sul secondo gradino del podio Eliana Barbieri e Giulia Martinelli (104).

TERZA CATEGORIA: Massimo Donaggio ed Andrea Montanari primeggiano in questa categoria con 80 colpi. Secondo piazzamento in questa classifica per Maria Vittoria Caselli e Pier Paolo Vallicelli (79).

1º NETTO 1ºGIORNATA: Emanuel Manfredini e Sauro Vandelli

1º NETTO DI 2ºGIORNATA STABLEFORD: Ruggero Ruggeri e Massimo Bertani

1ºNETTO DI 2ºGIORNATA: Alberto Spelta e Carlo Alberto Bulgarelli