Kioene Padova-Leo Shoes Modena 1-3 | Vittoria da tre punti per Vettori e compagni

Settima giornata di campionato con i canarini impegnati in quel di Padova. Partita in programmae alle 18:00 alla Kioene Arena. I veneti vengono da una sconfitta interna al tie-break contro Monza e da un 3-0 pesante in casa di Civitanova. Christenson e compagni invece hanno finalmente sfatato il tabù Pala Panini, vincendo 3-0 contro Piacenza domenica scorsa. Si aspetta una gara molto interessante: in attesa dei recuperi di Lavia e Rinaldi Modena sarà super motivata per scalare la classifica.

Gli arbitri della gara sono i signori/a Ilaria Vagni e Luca Sobrero.

LE FORMAZIONI:

Padova: 7) Shoji, 5) Stern, 10) Volpato, 6) Vitelli, 12) Bottolo, 90) Wlodarczyk, 9) Danani Coach Jacopo Cuttini

Modena: 11) Christenson, 4) Petric, 7) Stankovic, 18) Mazzone, 13) Karlitzek, 14) Vettori, 10) Grebennikov. Coach Andrea Giani

Primo set 17-25 Modena: Petric inaugura la partita 0-1 Modena. Karlitzek errore a servizio 1-1. Wlodarczyk gran pipe 2-2. Bottolo serve out 3-4 Modena. Bottolo si rifà subito 4-4 in pipe. Indecisione Padova al palleggio 4-6 Modena. Vettori sicuro di sé 5-7 Modena. 5-9 Karlitzek ha la meglio sul muro di casa, Modena conduce. Vettori murato dalla difesa di Padova 8-9 Modena. Ace Wlodarczyk 9-9 e Padova riacciuffa Modena. Bottolo in gran spolvero porta Padova avanti 11-10. Petric solo soletto non sbaglia 11-13 Modena. Stern batte a rete 12-14 Modena. 13-15 pipe imperiosa di Karlitzek, Modena conduce. 14-17 Stankovic mura Stern. Christenson mura Vitelli 14-18 Modena. Bottolo ancora a punteggio 15-18 Modena. Attacco vincente di Stankovic 16-20 Modena. 16-22 ace di Karlitzek, nulla può la difesa di casa. 16-23 Petric mura l’attacco di Padova. 17-25 Modena vince il primo set, per un ultimo punto causato da un fallo di gioco padovano, 0-1 Modena.

Secondo set 23-25 Modena: Padova inaugura il set con un servizio, che va assegnato a Modena tramite il video check. Padova pareggia subito i conti 1-1. Petric attacco vincente in banda, ma il check parla veneto 3-1. Momento positivo per il Padova che ha la meglio in attacco 4-2. Vettori torna a punteggio 5-3 Padova. Petric ace vincente 5-4. Karltizek si rifà con il muro che vale il 5-5. Petric ace vincente 5-6 Modena che completa la rimonta. Wlodarczyk vincente in attacco 6-7 Modena, ma i padroni di casa restano in scia. Vettori in banda 9-9. 11-9 Padova, che mette in difficoltà Christenson e compagni. Vettori riporta in parità 11-11, per un set molto combattuto. Vettori sale di livello 11-13 Modena, che ha fretta di arrivare al terzo set. Errore di casa a servizio 12-14 Modena. Karlitzek spreca una buona occasione 15-15 e di nuovo in parità. Ace di Bottolo 16-15 Padova. Karlitzek calo in attacco 17-16 Padova. 18-17 un ace e un errore Padova dal servizio, Modena resta in scia. Entrano Iannelli e Estrada. Errore a servizio di Padova 19-19. Equilibrio costante, tanti errori a servizio da ambo le parti. Stankovic vicinissimo all’ace il check dice Padova 21-21. Petric diagonale micidiale 21-22 Modena. 21-23 ace di Vettori, Modena conduce. Petric ancora a segno 22-24 Modena. 23-25 Karlitzek chiude il secondo set e si va al terzo sul 2-0 Modena.

Terzo set 25-21 Padova: Bottolo inaugura in pipe il terzo set 1-0 Padova. Wlodarczyk ace vincente 2-0 Padova. Vitelli vincente in pipe 3-2 Padova, che conduce. Errore Padova a servizio 4-3, Modena resta in scia. Christenson fortunoso su Bottolo a muro 4-4. Vettori solo soletto 6-4. Stern errore grossolano in attacco 7-5 Padova. Ace di Christenson 8-7 Padova. Wlodarczyk diagonale vincente 10-7 Padova. Stankovic mura l’attacco di casa 10-9. Vettori ancora a punteggio in banda 12-10 Padova. Petric in pallonetto 12-12. Wlodarczyk ace vincente 14-12 Padova. Mazzone out in pallonetto 16-12 Padova. Ace tramite il nastro di Wlodarczyk 17-12. Petric murato dall’attacco di Padova 18-13 Padova che vuole scappar via. Entrano Estrada e Porro. Stern mura Petric ma è fallo Padova tramite il check 19-14 Padova. Doppio ace Petric 19-16 Padova. Estrada invasione a muro 21-16 Padova. 22-18 Porro gran alzata per Stankovic per restare in scia. Karlitzek dopo un errore si rifà subito 23-19 Padova. 24-21 Mazzone mura Stern. 25-21 Padova vince il terzo set con un bell’attacco in banda.

Quarto set 18-25 Modena: Stankovic al centro inaugura con un vincente il set. Errore Modena a servizio 1-1. Vettori ace vincente 1-3 Modena. Mazzone al centro preciso e puntuale 1-4 Modena. Vettori errore a servizio 2-5 Modena. Petric errore a servizio 3-6 Modena. Stern attacco in banda per merito del check 4-7 Modena. 4-9 Christenson ace strepitoso, Modena ha fretta di chiudere set e partita. 5-10 Petric vincente in banda. Stankovic spreca al centro 7-10 Modena. Vettori ancora a punteggio 8-11 Modena. 9-12 Karlitzek vincente in pipe. Vettori torna a macinare punti dopo un terzo set complicato 9-13 Modena. 11-14 Stern attacco vincente, tiene vive le speranze di Padova. Wlodarczyk punto Padova del 12-15 Modena. Vettori murato dalla difesa di casa 16-17 Modena. Errore Padova a servizio 16-18 Modena. Petric pallonetto vincente 16-20 Modena. Errore di casa in battuta 17-21 Modena. Stern accorcia le distanze 18-21 Modena. 18-22 gran muro di Mazzone che annienta l’attacco di casa. 18-25 Vettori chiude la partita, e tre punti per Modena in casa di un ottimo Padova.

LE PAGELLE - Modena 6,5

Christenson 7, Petric 6,5, Stankovic 6, Mazzone 6,5, Karlitzek 5,5, Vettori 7, Grebennikov 6,5.

INGRESSI: Iannelli s.v, Estrada 5,5, Bossi s.v, Porro 6

Coach Andrea Giani 6,5