Pallamano: dura sconfitta per la Scuola Pallamano Modena a Nonantola

Si è svolta nel pomeriggio di ieri presso la palestra Alighieri di Nonantola la partita fra Scuola Pallamano Modena e Pallamano Spallanzani Casalgrande.

"Una batosta casalinga per la pallamano modena femminile- Commenta l'allenatore Malagoli- sconfitta dalla capolista Casalgrande per 34 a 19. Un'occasione persa per confermare i progressi fatti nelle ultime partite, purtroppo al di là del risultato, il match ha riportato alla luce problemi di approccio mentale alle partite che sembravano ormai superati, non un bel segnale!.

Di fatto la cronaca è semplice- conclude l'allenatore- Modena entra in campo teso ed impaurito e dopo 15 minuti partita chiusa. Fortunatamente domani torneremo in palestra per lavorare e dimenticare in fretta questa partita!"