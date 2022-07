Sesto posto Nazionale per le giovani atlete della Pallamano femminile Modena

Un finale di stagione col botto quello delle giovani atlete della Scuola Pallamano Modena under 15 ai campionati nazionali.

Le giovani modenesi, che si sono imposte con il punteggio di 16 a 11 contro le super blasonate coetanee del Salerno, si sono infatti portate a casa il sesto posto nella classifica nazionale.

I campionati si sono svolti a Misano dal 5 al 9 luglio dove le modenesi si sono prima classificate al primo posto del loro girone a pieni punti, battendo le rivali Salerno, Chieti ed Erice.

Successivamente ai quarti di finale è arrivata la prima sconfitta con Padova. Alle finale dal 5-8 posto invece le canarine hanno vinto contro Conversano e si sono ritrovate così a disputare la finale per il 5° e 6° posto. Battute dal Camerano si sono portate però a casa la sesta posizione Nazionale.

La squadra modenese è relativamente molto giovane, fondata appena 5 anni fa. Ma è anche la prima squadra di Pallamano femminile del territorio cittadino.

Al settimo cielo i due allenatori, Malagoli Massimo e il Vice Lazzati Samuele per le tante soddisfazioni che hanno conquistato in poco tempo.

“Siamo partiti ad inizio campionato come per fare esperienza, le ragazze sono giovani e non hanno mai giocato a questi livelli- dichiara l’allenatore Malagoli- Poi siamo arrivati al campionato nazionale e nonostante due infortuni importanti a due atlete le ragazze non si sono arrese. In campo hanno dato il massimo, e vederle giocare così agguerrite è stato una favola. Un sesto posto storico- prosegue Malagoli- e una settimana stupenda da cui ne è uscita una vera squadracredo che questo sarà un ottimo punto di partenza per i prossimi anni.”

Cosa riserverà il futuro per la squadra?

“Il prossimo anno ci aspetta l’under 17, sarà difficile perché la media di età della ragazze è più bassa, solo una in squadra avrà 16/17 anni. Sarà complicato anche perché a quell’età la differenza fisica si sente molto. Ma non ci scoraggiamo, lo prenderemo come un anno di prova e di rodaggio, ma saremo pronti per una seconda favola magari l’anno dopo”

“Questa esperienza è stata fantastica anche per noi allenatori. E’ stata una settimana che non dimenticherò mai. Partiti da estremi outsider e arrivati sesti è stata una delle mie soddisfazioni sportive più grandi e mi ha fatto crescere. Per ora ci aspetta un p’ di riposo ma tutti noi, allenatori e ragazze, non vediamo l’ora di ricominciare ad allenarci. ”

La squadra è composta da 14 atlete: Belella Alice, Ciulla Marianna, De lorenzis Alessia, Dorati Emma, Elmi Megan, Ferrari Laura, Filosini Alessia, Francesconi Matilde, Giannini Rita Mariapia, Macchi Sara, Malagoli Sara, Mari Greta, Soranna Valentina , Vinattieri Sara, e due allenatori Malagoli Massimo e il vice Lazzati Samuele