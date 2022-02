Pallanuoto, Sea Sub Modena vince all'esordio contro Monza

Vittoria di carattere all'esordio per la Sea Sub Modena che si impone con un netto 8 - 4 contro N.C. Monza. I geminiani scendono in acqua tra le mura amiche delle Dogali con defezioni importanti, a partire dal portiere Pederielli, oltre che a Testini e Gatti, sostituiti rispettivamente dai giovanissimi Bertesi (in foto) ed Andrè, entrambi classe 2004, e Martini, classe 2006, tutti al debutto assoluto in categoria. Il primo quarto è di studio, dove l'unica rete è dei padroni di casa ed arriva su tiro di rigore da parte del nuovo acquisto Trocciola.

Nella seconda frazione il ritmo non cambia, le squadre si studiano senza scoprirsi troppo con Modena che allunga grazie alla doppietta di Calabrese ed al secondo sigillo personale di Trocciola, che risponde al monzese Celli, tutte reti segnate su tiri di rigore. Al cambio campo il ritmo aumenta e la partita entra nel vivo. Trocciola si carica la squadra sulle spalle e con un tiro preciso trova l'incrocio dei pali. Monza risponde con Mazza che accorcia le distanze, prima del gol in chiusura di Pinotti. L'ultimo quarto vede Modena gestire il vantaggio, con Righetti a trovare il gol in superiorità numerica.

Prossimo impegno Sabato 19 Febbraio in trasferta contro Bergamo.

Sea Sub Modena: Bertesi, Ghelfi, Pinotti(1), Cojacetto, Montante CAP, Trocciola(4), Araldi, Calabrese(2), Sorbini, Andrè, Righetti(1), Martini, Lorenzoni. Coach Calabrese

N.C. Monza: Salis, Bommartini, Orsenigo CAP, Borghin, Di Corato, Mazza(2), Maimone, Squintani, Mungo(1), Celli D(1), Celli A, Pinca, Vignati. Coach Ingegneri

Modena: superiorità numeriche 4/6, rigori 4/4.

Monza: superiorità numeriche 2/9, rigori 1/2.