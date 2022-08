Paltrinieri, altro oro con la staffetta azzurra 4x1250

L'Italia è medaglia d'oro nella staffetta 4x1250 in acque libere agli Europei di nuoto di Roma. Argento all'Ungheria, bronzo per la Francia. La formazione azzurra schierava in prima frazione Rachele Bruni, poi Ginevra Taddeucci (argento al mattino nella 10 km), quindi gli uomini con Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza.

Paltrinieri colleziona così il quarto podio in questa rassegna europea, dopo l'oro negli 800, l'argento nei 1.500 e l'oro di ieri nei 5 km in acque libere. Nella maggiore di stanza, i 10 km, il campionissimo di Carpi ha invece dovuto alzare bandiera bianca, giungendo "solo" settimo.