Paltrinieri oro alle World Series con la staffetta mista 4x1.5 km

Successo azzurro alle World Series di Abu Dhabi, successo targato (anche) Gregorio Paltrinieri. L'Italia ha infatti vinto la staffetta mista 4x1.5 km. Martina De Memme (17'23"8), Giulia Gabbrielleschi (17'24"6), Domenico Acerenza (16'10"6) e Gregorio Paltrinieri (15'49"9) hanno preceduto l'Ungheria seconda e la Germania terza.

"In questo inizio di stagione ho deciso di focalizzarmi di più sulla piscina piuttosto che sulle acque libere, per questo domani non farò la 10 km -racconta Paltrinieri-. Qui le condizioni sono sempre ideali: acqua calma e calda. Insomma è un piacere gareggiare ad Abu Dhabi. Sapevo che sarei arrivato allo sprint con Rasovszky e nel finale ho dovuto strappare perché lui ha uno spunto notevole in volata. E' andata bene. Adesso il mondiali in vasca corta: cercherò di fare il possibile. Speriamo bene: ho lavorato tanto".

(foto EPA/ALI HAIDER)