Europei di nuoto, Patrinieri è d'oro anche nei 5km in acque libere

Gregorio Paltrinieri è medaglia d'oro nella 5 km in acque libere agli Europei di Roma, ed è doppietta sul podio per l'Italia con l'argento di Domenico Acerenza nel tratto di mare davanti al litorale di Ostia.

SuperGreg ha chiuso in 52'13"5, il potentino in 52'14"2. Bronzo al francese Logan Fontaine (52'20"8). Ottavo l'altro azzurro in gara, Marcello Guidi (52'44"0). Paltrinieri, che conferma l'oro di Budapest 2020, e Acerenza avevano già messo a segno una doppietta ai Mondiali di Budapest poche settimane fa, ma nella 10 km.

"E' stata una bella gara, il terzo giro si è alzato il mare ed è stato più difficile ma bello. Finalmente sono arrivate le gare e le faremo tutte, abbiamo supervoglia di gareggiare. Ora le condizioni del mare sono buone e decenti per nuotare". Così Gregorio Paltrinieri ai microfoni della Rai.

Per il campione di Carpi l'abbraccio e il bacio sulla spiaggia con la fidanzata, la spadista azzurra Rossella Fiamingo, che ha assistito alla gara. Argento a Domenico Acerenza, che commenta: "Ci siamo divertiti, abbiamo fatto quello che volevamo fare". (DIRE)