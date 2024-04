Pasquinucci e Ligorio campioni dei 10.000 su pista. Zoboli e Buselli protagoniste a Podebrady

E’ iniziato con diversi gialloblù protagonisti in Italia e non solo il mese di aprile che coincide anche con le prime gare all’aperto della stagione. A Rubiera sono andati in scena i campionati regionali dei 10000 metri su pista, mentre a Carpi il palcoscenico è stato tutto per gli Esordienti. Fratellanza in scena anche sui palcoscenici internazionali con Emanuela Casadei negli Stati Uniti e le marciatrici Bianca Zoboli e Francesca Buselli in gara a Podebrady.

Pasquinucci e Ligorio davanti a tutti nei 10000 metri su pista

Ad inaugurare le gare su pista all’aperto prima del via vero e proprio della stagione estiva, con il Trofeo Liberazione il 25 aprile, è stato l’evento di Rubiera ovvero i campionati regionali dei 10000 metri su pista, unitamente ai 20 e 30 minuti Allieve/i. Diversi i portacolori della Fratellanza in gara tra cui due che si sono ritagliati uno spazio da protagonisti conquistando il successo nelle rispettive categorie. Alessandro Pasquinucci ha trionfato tra le Promesse realizzando il nuovo personale di 30’31”18 che va ad abbassare di un minuto abbondante il tempo realizzato due anni fa a Correggio nella medesima manifestazione. Per il gialloblù anche il quarto posto assoluto in una gara che lo ha visto terminare ad un passo dal secondo posto in una volata vinta dal bolognese Luis Matteo Ricciardi davanti ad Andrea Soffientini e proprio lo stesso Pasquinucci. Dominatore della gara, invece, il portacolori della Calcestruzzi Corradini Giuseppe Gravante. Al femminile successo tra le Allieve per Giada Margherita Ligorio che nei venti minuti a disposizione ha percorso 5060 metri contro i 5006 della reggiana padrona di casa Giulia Tonioni. Terzo posto ancora targato Fratellanza con Maria Alessandra Rinzullo capace di percorrere nel tempo stabilito 4598 metri. Nei 1000 metri Cadette, infine, settimo posto per Maria Chiara Forni in 3’33”19.

Le gare internazionali

Si è arricchita negli ultimi tempi la pattuglia di atleti della Fratellanza impegnata negli Stati Uniti. A Freider Fornasari e a Sandra Milena Ferrari, infatti, si è aggiunta anche la lanciatrice Emanuela Casadei che a Tucson, in Arizona, ha migliorato il proprio primato stagionale nel giavellotto. La romagnola che veste i colori gialloblù si è piazzata terza con la misura di 53,35 metri a poco più di un metro dal personale stabilito nel 2022 a Piacenza.

A Podebrady, in Repubblica Ceca, è andata in scena invece una delle gare più famose del panorama internazionale per quanto riguarda la specialità della marcia. Nella prova dei 10km Juniores si sono cimentate anche due atlete gialloblù ovvero Bianca Zoboli e Francesca Buselli che si sono piazzate rispettivamente al quattordicesimo e al diciassettesimo posto con i primati personali abbassati a 52’10” e 52’55”.

Le altre gare

Il meeting di Boissano, comune della provincia di Savona, ha visto l’esordio stagionale di un veterano di casa Fratellanza come Lorenzo Puliserti. Il lanciatore piemontese si è piazzato al secondo posto nella prova del martello con il buon lancio a 54,29 metri secondo solo ai 70,46 metri del pluricampione italiano Marco Lingua che si è aggiudicato la vittoria.

A Carpi, invece, è iniziata ufficialmente la stagione estiva per i più piccoli con ‘La Primavera degli Esordienti’. Le diverse categorie dei giovani atleti si sono sfidate in gare di Tetrathlon con diverse specialità in programma a seconda dell’età dei piccoli. Il prossimo appuntamento dedicato alle categorie giovanili è in programma sabato a Castelfranco Emilia dove a sfidarsi saranno Ragazzi e Cadetti in un meeting valido per i punteggi dei Campionati di Società.