Pentamodena: Davide Costi argento ai campionati Italiani di scherma paralimpica

Si sono appena conclusi a Santa Venerina, vicino a Catania, i Campionati italiani paralimpici dove Davide Costi, schermitore del Pentamodena, ha conquistato la medaglia d’argento. Un eccellente risultato che corona un anno agonistico pieno di risultati importanti e di soddisfazioni e che proietta Davide verso i Mondiali che si terranno a Terni in ottobre.

Lo schermidore del Pentamodena si era aggiudicato, solo poche setttimane fa, la gara di spada maschile cat. B a S. Lazzaro di Savena, terza Prova Nazionale Paralimpica, affermando ancora una volta il suo valore e le sue ambizioni in campo nazionale ed internazionale, puntualmente confermate ai Campionati italiani.

Nella gara di spada cat B a S. Venerina Davide ha infatti dominato il girone classificandosi primo. Nella fase ad eliminazione diretta ha facilmente vinto gli assalti mostrando una grande scherma e uno stato di forma eccellente. Una volta giunto alla finale Costi ha incontrato il giovane fermano Michele Massa che, al termine di un assalto al cardiopalma, ha vinto per sole due stoccate. Un match assolutamente equilibrato che ha emozionato e fatto divertire tutto il pubblico presente e gli spettatori che hanno seguito la diretta su RaiSport. Il giorno seguente Davide ha partecipato anche alla gara di sciabola cat B, dove ha concluso al terzo perdendo in semifinale da un avversario al momento più forte. Grande soddisfazione comunque di tutto lo staff del Pentamodena ed in particolare del suo tecnico Giovanni Giusti e occhi puntati al mondiale di scherma paralimpica dove Davide ha dimostrato di poter essere protagonista.