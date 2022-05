Pentathlon Moderno: Doppio titolo italiano e titolo individuale per l'Avia Pervia

E’ stato un fine settimana da incorniciare , quello appena concluso, per gli atleti dell’Avia Pervia Pentathlon Modena che nella suggestiva cornice del Centro di Equitazione dell’Esercito a Montelibretti, vicino a Roma, laureano Campioni italiani categoria juniores Federico Alessandro, nella gara maschile svoltasi sabato, e Giorgia Agazzotti, nella finale femminile di domenica. Un’eccellenza della società modenese ulteriormente confermata fra le ragazze dal secondo posto di Elisa Sala e dal titolo di Campionesse d’Italia a squadre per Giorgia Agazzotti, Elisa Sala e Emma Rossetto.

Due giornate di gare faticose, calde ed esaltanti per gli atleti che hanno partecipato a questi campionati italiani, a cui hanno preso parte anche atleti francesi e spagnoli delle rispettive nazionali junior. Una formula open che permette ai pentathleti di confrontarsi anche in vista dei principali appuntamenti della stagione internazionale, tra cui i Campionati Europei Junior di Barcellona del prossimo giugno, per i quali hanno conquistato la qualificazione Federico, Giorgia ed Elisa.

Davvero combattuta la gara di sabato che ha visto Federico Alessandro, atleta della Nazionale, vincere il torneo di scherma e confermarsi tra i primi con una buona prova di nuoto e un percorso netto di equitazione. L’esito delle tre prove ha visto Federico partire primo nel laser run, la combinata di corsa e tiro, in cui ha tagliato il traguardo primo tra gli italiani davanti ad Emanuele Tromboni, secondo, e Giorgio Micheli, ambedue atleti delle Fiamme Oro. La gara open è stata vinta dall’atleta della Nazionale francese Thierry Rochat che Federico aveva invece battuto a Marsiglia due settimane fa nell’omologa prova in Francia.

Domenica è stata la volta delle eccellenti prestazioni di Giorgia Agazzotti ed Elisa Sala che hanno cominciato molto bene la giornata con un buon risultato nel torneo di scherma, una prova di nuoto notevole da parte di Giorgia che ha confermato il suo stato di forma con un percorso di equitazione concluso senza errori in sella ad un cavallo (nelle gare di pentathlon i cavalli vengono sorteggiati) per niente facile. Partita seconda nel laser run alle spalle della francese Jessye Gomesse, che ha vinto la gara open, Giorgia ha confermato la posizione vincendo il titolo italiano davanti alla compagna di squadra, protagonista come lei di un’ottima prestazione di corsa e soprattutto al poligono.

Grande soddisfazione e orgoglio anche per la Società dell’Avia Pervia Pentathlon Modena che con i suoi dirigenti e tecnici continua a formare atleti che ne consolidano il prestigio in campo nazionale, confermato anche dal ruolo di responsabile delle squadre giovanili del Pentathlon del direttore tecnico dell’Avia Pervia Simone Cavicchioli.