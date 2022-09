Parte da Carpi il Giro dell'Emilia 2022, tra i big Pogacar e Alaphilippe

Partirà da Carpi il “Giro dell’Emilia” 2022, edizione numero 105 di una fra le corse ciclistiche più antiche d’Europa. Appuntamento sabato primo ottobre.

Sono iscritte 25 squadre con 16 world team e tra i corridori sono annunciati Tadej Pogacar, vincitore di due edizioni del Tour de France, l'ex campione del Mondo Julian Alaphilippe, il portoghese Almeida, lo spagnolo Ayuso, il colombiano Uran, il danese Fulglsang, i britannici S.Yates e Gheoghegan Hart, l'olandese Gesink, autore della doppietta 2009-2010 e tre che potranno puntare al bis: Alexander Vlasov, primo nel 2020, Jan Bakelants (2015) e Nairo Quintana (2012).

A Carpi quindi si riunirà, già il giorno prima della gara, la carovana di atleti, allenatori, massaggiatori, meccanici e accompagnatori: centinaia di persone provenienti da tutto il mondo; e il sabato, in piazza dei Martiri, fin dal primo mattino prenderà vita il “villaggio di partenza” con i pullmann delle squadre e gli stand

La “grand départ” sarà alle 11:30 con un circuito cittadino di circa 4,2 km da percorrere tre volte: dalla piazza i ciclisti percorreranno corso Cabassi e le vie Alghisi, Cavour, Catellani, Peruzzi, Berengario e Fassi, per tornare in piazza da corso Fanti. Il primo giro sarà una vera e propria “passerella” nel cuore della città, con il plotone dei concorrenti preceduto dai giovani atleti delle società ciclistiche locali.

Il via alla gara sarà dato quindi dal secondo giro, con i corridori che faranno il circuito ancora due volte – compreso un traguardo volante – prima di lasciare Carpi attraverso via Muratori, via Lama di Quartirolo e dopo aver superato il cavalcavia dirigersi sulla Ravarino Carpi.

Dopo Carpi il gruppo viaggerà appunto in direzione di Limidi di Soliera, poi Sorbara, Bomporto e Nonantola. Da qui, passando per Recovato, la corsa arriverà nel territorio di Castelfranco Emilia e percorrerà via Emilia fino a Ponte Samoggia, prima di deviare a sud in direzione dei colli bolognesi.