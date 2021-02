Perugia Modena 3 - 0 | Gagno non basta, canarini sconfitti e sorpassati

Brutta giornata per il Modena che perde in maniera pesante a Perugia nonostante i due rigori parati da Gagno. I canarini scivolano così al quarto posto in classifica, sorpassati proprio dagli umbri che salgono al terzo posto grazie alla vittoria odierna. Partono bene i gialloblù che sembrano avere una buona spinta, ma già al 10' Gagno si deve impegnare in una bella parata su Moscati. Al 14' arriva poi il vantaggio dei padroni di casa quando Elia si trova solo davanti alla porta e trasforma un cross di Melchiorri dopo un bel contropiede. Prova a reagire il Modena, ma al 33' l'arbitro chiama un calcio di rigore per gli umbri per un fallo di Mignanelli su Elia: sul dischetto va l'ex Burrai e Gagno riesce a salvare, mantenendo il risultato aperto. Solo cinque minuti più tardi anche Zaro commette un fallo in area di rigore e questa volta sul dischetto va Moscati, ma anche questa volta Gagno riesce a difendere la porta. Al 43' poi arriva un raddoppio meritato per il Perugia quando Favalli calcia in rete dopo un buon contropiede, Zaro riesce a recuperare dando l'illusione di salvare proprio sulla linea di porta, ma il pallone era già entrato e il signor Zufferli assegna il gol. Si fa sempre più dura per il Modena che non dà l'idea di poter far male agli avversari e al 61' arriva anche il terzo gol per la squadra di Caserta quando Murano entra in area e dalla sinistra calcia bene sul secondo palo dove Gagno non può arrivare. Finisce così il match che non offre più emozioni.

PERUGIA (4-3-3): Fulignati; Cancellotti, Sgarbi, Angella, Favalli; Sounas (80′ Vanbaleghem), Burrai (63′ Di Noia), Moscati; Elia (80′ Rosi), Melchiorri (63′ Murano), Falzerano (75′ Minesso). A disp.: Bocci, Minelli, Monaco, Negro, Lunghi, Bianchimano, Vano. All.: Caserta

MODENA (4-3-3): Gagno 7; Mattioli 5.5 (70′ Bearzotti s.v.), Zaro 5, Pergreffi 5.5, Mignanelli 5 (70′ Varutti s.v.); Castiglia 6, Gerli 6, Muroni 5.5 (70′ De Santis s.v.); Tulissi 5.5 (79′ Scappini s.v.), Spagnoli 5, Luppi 5.5 (61′ Sodinha s.v.). A disp.: Narciso, Chiossi, Ingegneri, Gobbi, Vaccari, Davì, Corradi. All.: Mignani

ARBITRO: sig. Zufferli di Udine

RETI: 14′ Elia, 43′ Favalli, 65′ Murano

NOTE: ammoniti Pergreffi, Castiglia, Mignanelli, Cancellotti, Zaro.