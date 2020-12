Sir Safety Perugia-Leo Shoes Modena 3-0 | Gialli belli a metà, Perugia indomabile

Archiviata la pesante sconfitta in casa di Monza, Modena inizia a completare il calendario del girone di andata, con il primo dei tre recuperi, quello della nona giornata. Si gioca alle ore 20:00 Perugia-Modena, al Pala Barton. I padroni di casa vengono da una sconfitta contro Monza, proprio come Modena, e da una vittoria esterna in casa di Vibo, rivelazione del campionato. In classifica gli umbri sono secondi a 27 punti, con Civitanova tornata in vetta a 29. I ragazzi di coach Andrea Giani sono sesti a 17 punti, ma con tre gare (Perugia inclusa) da recuperare.

Gli arbitri della gara sono i signori Umberto Zanussi e Andrea Puecher. Ex di turno Travica e Petric.

LE FORMAZIONI

Perugia 4) Travica, 5) Ter Horst, 2) Ricci, 11) Solè, 9) Leon, 17) Plotnitskiy, 13) Colaci. Coach Vital Heynen

Modena 11) Christenson, 4) Petric, 7) Stankovic, 18) Mazzone, 13) Karlitzek, 17) Vettori, 10) Grebennikov. Coach Andrea Giani

Primo set 25-20 Perugia: Ter Horst inaugura il set con un primo scambio molto bello 1-0 Perugia. Ter Horst replica 2-0 per gli umbri. Karlitzek in pipe accorcia 2-1. Petric sicuro di sé in attacco 3-2. Christenson gioco di prestigio 3-3. Errore a servizio umbro 4-4. Petric ace per merito del nastro 4-6 Modena. Karlitzek falloso in fase di recupero 5-7 Modena. Leon strepitoso in diagonale 7-8 Modena. Ter Horst pareggia i conti 8-8. Erroraccio Modena in fase di impostazione 10-8 Perugia che torna a condurre. Karlitzek murato da Ter Horst 12-8 Perugia. Ricci sicuro di sé 14-9 per i padroni di casa. 15-11 Karlitzek ace vincente. Petric ha la meglio su Ter Horst 15-12. Entra Lavia. Leon ha la meglio sul muro modenese 17-12 Perugia. Solè incisivo 18-13 Perugia. Leon ace per merito del check 19-13. Leon batte out 20-14 Perugia. Vettori batte out 21-15. Ter Horst imprecisione in fase offensiva 22-16 Perugia. Ter Horst murato da Stankovic 23-17. Entra Porro. Porro dopo una battuta positiva, colpisce la rete nel secondo 24-18 Perugia. Entra Estrada. Leon chiude il set sul 25-20 finale.

Secondo set 25-23 Perugia: In campo Lavia. Petric inaugura il set 0-1 Modena. Stankovic raddoppia per gli emiliani 0-2. Errore a servizio di Ter Horst 1-3. Leon errore 1-5. Torna a segno Solè 2-5 Modena. Leon errore a servizio 4-6. Lavia sicuro di sé 6-7 Modena conduce. Mazzone puntuale e preciso 7-8. Ricci risponde per gli umbri 8-9. Vettori mura con decisione Leon 8-11. Plotnitskiy non conclude una buona opportunità e Modena continua a condurre 9-12. Petric chiude un bellissimo scambio 10-13 Modena. Leon ace vincente 12-13 Modena. Vettori in banda, con invasione di Ricci a muro 13-15 Modena. Vettori vincente in attacco su Plotnitskiy 13-17 Modena. Petric pipe imperiosa, ma il check la assegna a Perugia, per un fallo di Mazzone 16-17 Modena. Petric si rifà subito 16-18 e Modena conduce. Leon ha la meglio sul muro gialloblu 18-19, finale di set equilibrato. Petric pallonetto comodo comodo 19-21 Modena. Leon murato ancora 20-22 Modena. Plotnitskiy pallonetto che spiazza la difesa di Modena 22-22. Perugia spiazza ancora Christenson e compagni 24-22 per Leon e compagni. Entra Porro. Leon chiude il secondo set 25-23.

Terzo set 26-24 Perugia: Petric segna il primo punto con un bel diagonale 0-1. Solè pareggia i conti 1-1. Pasticcio Petric 3-1 Perugia che pareggia. Petric si rifà 4-2. Petric speranza gialloblu 5-3, ma la distanza dagli umbri è vasta. Vettori un ace e un servizio a rete 6-4 Perugia. Ricci puntuale e preciso 7-6. Modena cerca di restare in scia, 8-7 Perugia. Vettori punto in scioltezza 9-8. Lavia pareggia i conti 9-9. Ter Horst torna a punteggio 11-10 Perugia. Ter Horst ace vincente 12-10, con Perugia che cerca di scappar via, e chiudere la gara. Leon servizio out 13-12 Perugia. Stankovic al centro vincente e puntuale 14-13. Stankovic ancora a segno 15-14 Perugia. Petric non molla la presa 16-15 Perugia. Entrano Bossi e Estrada, punto al centro per Bossi 17-16 Perugia. Solè al centro infallibile 18-17 per Leon e compagni. La difesa gialloblu mura Leon 18-20 Modena conduce nel finale. Petric mura Leon 18-21 Modena. Vettori a segno di grand giustezza 19-22. Petric murato da Plotnitskiy 22-22. Petric errore a servizio 23-23. Entra Porro. Plotnitskiy ace vincente 25-26, match point umbro. Leon chiude la pratica con un attacco micidiale 26-24 Perugia.

LE PAGELLE - Modena 5

Christenson 5, Petric 5,5, Stankovic 5,5, Mazzone 5,5, Karlitzek 5, Vettori 5,5, Grebennikov 5,5.

INGRESSI: Lavia 5,5, Porro 5, Estrada s.v, Bossi 5,5.

Andrea Giani 5