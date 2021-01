Gas Sales Blueenergy Piacenza-Leo Shoes Modena 0-3 | I gialli tornano a ruggire nel derby

Dopo una ventina di giorni di “riposo” Modena torna a giocare, con il recupero della sesta giornata di ritorno in programma. Oggi di martedì dodici gennaio alle 18:00 va in scena il derby Piacenza-Modena al Pala Banca di Piacenza a porte chiuse. Comincia così un gennaio pienissimo di impegni per Christenson e compagni, che scenderanno in campo ogni tre giorni. Oltre al campionato, e alla bolla Champions di ritorno prevista per febbraio al Pala Panini, Modena avrà l’occasione di disputare i quarti di Coppa Italia, in casa contro Monza, per una Coppa che potrebbe salvare una stagione fino qui fallimentare. I biancorossi di Piacenza vengono da due ko netti contro Trento in grande spolvero, e contro Civitanova non da meno. Contro un agguerrito Modena, Antonov e compagni avranno sicuramente voglia di riscatto. In classifica le due squadre sono appaiate, con i padroni di casa sesti a venti quattro punti, e Modena settimo a venti tre, per un calendario ancora incompleto. Gli arbitri della gara sono i signori Dominga Lot e Roberto Boris. Ex di turno Vettori, Stankovic e Baranowicz.

LE FORMAZIONI

Piacenza: 25) Baranowicz, 9) Grozer 5) Candellaro, 21) Mousavi, 17) Clevenot, 2) Russell, 4) Scanferla. Coach Lorenzo Bernardi

Modena: 11) Christenson, 4) Petric, 7) Stankovic, 18) Mazzone, 19) Lavia, 14) Vettori, 10) Grebennikov. Coach Andrea Giani

Primo set 33-35 Modena: Mazzone inaugura la gara al centro 0-1 Modena. Christenson batte a rete 1-1. Tanti errori a servizio 2-2. Mazzone parte in gran stile 3-3. Candellaro erroraccio a servizio 4-4. Petric pallonetto vincente 5-5. Petric errore a servizio 6-6. Errore Russell tra i biancorossi Modena conduce 6-8. Lavia mura Grozer 7-10 Modena. Candellaro mura Vettori 9-10 Modena. Lavia pipe vincente 10-12 Modena. Vettori vincente in banda 11-13 Modena che conduce. Clevenot attacco decisivo e incisivo 13-14 Modena. Russell impreciso in diagonale 14-15 Modena. Attacco vincente per Lavia, 15-17 Modena. Grozer ace vincente 17-17, rimonta biancorossa. Mazzone attacco vincente 18-18. Mazzone torna a punteggio 19-19. Entra Rinaldi. Piacenza per merito di Clevenot torna a condurre 21-19 Piacenza. Vettori batte a rete 22-20 Piacenza. Stankovic pallonetto al centro pareggia i conti 22-22. Petric ace vincente 22-23 Modena, che ritrova il vantaggio. Fallo di invasione per Modena 24-23 Piacenza. Piacenza stecca il set ball e si va ai vantaggi. Lavia riporta Modena in parità 25-25. Candellaro vincente al centro 26-26. Ancora errori a servizio 28-28. Petric determinato e incisivo 29-29. Erroraccio di Petric in difesa 31-31. Lavia prolunga le ostilità 33-33 per un infinito primo set. Lavia chiude il primo set sul 33-35 Modena.

Secondo set 15-25 Modena: Petric in fase offensiva invade il campo 1-0 Piacenza. Vettori murato da Grozer 2-0. Vettori diagonale vincente 2-2. Grozer batte out 3-3. Mazzone ace vincente e Modena conduce 3-5. Petric ha la meglio sul muro di casa 3-6 Modena. Mazzone un altro ace vincente 3-7 Modena. Vettori serve a rete 4-8 Modena. Petric diagonale vincente 7-9 Modena. Lavia ha la meglio sul muro piacentino falloso in difesa, 7-11 Modena. Stankovic mura Clevenot 7-12 Modena. Lavia torna a punteggio 7-13 Modena. Petric pallonetto vincente in attacco 8-13 Modena. Lavia ancora determinante e “doppia” Piacenza 8-16 Modena. Pasticcio biancorosso punto Modena 9-18. Petric diagonale vincente in attacco 10-19 Modena. Entra Rinaldi. Vettori in grande stile torna a punteggio 12-22 Modena. Entra Karlitzek. Russell murato dai centrali gialloblu 15-25 Modena.

Terzo set 22-25 Modena: Clevenot serve a rete 0-1 Modena. Vettori in banda 0-2. Russell non completa la difesa 1-3 Modena. Mazzone continua a macinare punti 2-4 Modena. Mazzone serve out 3-5 Modena. Russell serve out 4-6 Modena. Vettori ancora a segno 5-7 Modena. Attacco out di Finger, Modena resta in avanti 5-9 Modena. Baranowicz errore a servizio 6-10 Modena. Clevenot punto incisivo in banda 7-11 Modena. Russell errore in attacco 8-13 Modena. Candellaro vincente al centro 10-14 Modena, con i padroni di casa che vogliono restare in scia. Candellaro vicino all’ace 11-16 Modena. Torna a punteggio Lavia 12-17 Modena. Invasione gialloblu a muro, 14-18 Modena. Petric vincente in attacco 14-20 Modena. Fallo di “doppia” di Lavia 16-20 Modena. Finger serve a rete 16-21 Modena. Entra Rinaldi. Vettori pungente in banda 18-22 Modena. Petric murato dalla difesa biancorosso 20-23 Modena. Finger in attacco, il video check da punto a Piacenza 21-24 Modena, Piacenza a testa alta fino alla fine. Finger attacca out 22-25 Modena.

LE PAGELLE - Modena 6,5

Christenson 6, Petric 5,5, Stankovic 6, Mazzone 7, Lavia 6,5, Vettori 7, Grebennikov 6.

INGRESSI: Rinaldi 6, Karlitzek s.v

Andrea Giani 6,5