Gas Sales Piacenza-Leo Shoes 3-0 | Christenson e compagni crollano contro una modesta Piacenza

Play-off Challenge gara2, ci siamo. Si gioca oggi, di mercoledì trentuno marzo alle ore 19:00 Piacenza-Modena, al Pala Banca di Piacenza. Archiviata la sconfitta interna in gara1 sul finale di 2-3 per merito di Ravenna, Modena è pronta alla seconda giornata del torneo, e subito un altro derby, in casa di Piacenza. Andrea Giani l’aveva promesso, e così è stato, con un turn-over necessario, ma non forzato. Contro Ravenna è scesa una formazione più o meno tipo, con spazio ai giovani, e un Rinaldi super star, autore di venti tre punti totali. Con Piacenza si alza l’asticella, in quanto i biancorossi nella prima partita, hanno vinto in casa 3-2 contro Verona, e con Modena sarà derby vero. Gli arbitri della partita sono i signori Luca Sobrero, e Marco Braico. Gli ex di turno sono Vettori, Stankovic e Baranowicz.

LE FORMAZIONI

Piacenza: 25) Baranowicz, 23) Finger, 1) Polo, 21) Mousavi, 17) Clevenot, 8) Antonov, 4) Scanferla. Coach Lorenzo Bernardi.

Modena: 11) Christenson, 1) Rinaldi, 6) Sanguinetti, 15) Bossi, 14) Vettori, 13) Karlitzek, 10) Grebennikov.

Primo set 25-18 Piacenza: Finger inaugura l’incontro con un incisivo colpo in banda 1-0 Piacenza. Pareggia i conti in pipe con Karlitzek. Errore biancorosso a servizio 2-2. Errore grossolano di Luca Vettori 4-2 Piacenza. Un altro errore gialloblu, in banda con Rinaldi, conduce Piacenza 5-2. Preciso e puntuale Sanguinetti 6-3, Piacenza. Vettori a punteggio 7-4 Piacenza, Modena resta in scia. Entra Porro. Karlitzek diagonale micidiale 7-6, Piacenza. Errore a servizio di Baranowicz 9-7, Piacenza. Antonov ha la meglio sul muro gialloblu 11-7 Piacenza, che conduce. Mousavi incisivo al centro 13-9, Piacenza, che vuole scappare via nel set. Errore Piacenza a servizio 14-11, Modena resta in scia. Attacco vincente di Polo, 16-12 Piacenza. Attacco vincente di Luca Vettori 17-14, Modena resta in scia ai biancorossi. Finger spiazza la difesa modenese 18-14 Piacenza. Attacco vincente al centro di Elia Bossi 19-15, Piacenza. Punto preciso di Tommaso Rinaldi, 20-16 Piacenza. Entrano Buchegger, Porro. Clevenot chiude un bellissimo scambio 22-16, Piacenza. Vincente di Buchegger in banda 23-17, Piacenza. Clevenot chiude il primo set 25-18 Piacenza.

Secondo set 25-20 Piacenza: attacco out di Finger, 0-1 Modena. Pallonetto vincente di Karlitzek, 0-2 Modena. Antonov mura l’attacco di Luca Vettori, 2-2, subito recupero biancorosso. Errore a servizio di Karlitzek 3-3. Un pallonetto di Antonov completa la rimonta 4-3, Piacenza. Attacco incisivo di Mousavi 5-4, Piacenza. Muro piacentino ai danni di Rinaldi, conducono i biancorossi 7-4. Ace di Antonov, 8-4 Piacenza. Si rifà Tommaso Rinaldi 9-5, Piacenza. Attacco vincente, e convincente di Clevenot 11-6, Piacenza. Piacenza ha la meglio sul muro modenese 12-7, Piacenza. Entra Buchegger. Christenson ace vincente 12-9 Piacenza. Importante muro di Bossi 12-10, e Modena che torna in scia. Invasione a muro gialloblu su attacco di Antonov, 13,11, conducono i padroni di casa. Grande attacco di Antonov, che è in grande spolvero 15-12, Piacenza. Vincente di Tommaso Rinaldi in banda 15-14, Piacenza, ma Modena resta in scia. Pallonetto vellutato di Clevenot 17-14, Piacenza. Un punto per Rinaldi, e uno per Finger 18-15, Piacenza. Errore a servizio di Rinaldi 19-16, Piacenza, che continua a controllare i gialloblu. Entra e va subito a segno Botto 20-17, Piacenza. Errore a servizio di Christenson 21-18, Piacenza. Antonov mura Karlitzek 22-18, Piacenza. Diagonale impreciso di Buchegger 24-19, Piacenza. Buchegger si rifà subito 24-20, Piacenza. Antonov chiude il secondo set 25-20 Piacenza.

Terzo set 25-19 Piacenza: il set comincia con un bel muro di Elia Bossi ai danni di Antonov, 0-1, Modena. Karlitzek errore a servizio 1-1. Attacco vincente di Mousavi 2-2. Errore a servizio di Buchegger 2-3, Modena. Errore di Buchegger 4-3, Piacenza, che torna a condurre. Ace di un sontuoso Antonov 5-3, Piacenza. Attacco vincente di Finger 6-4, Piacenza. Clevenot murato dal muro modenese, 6-5 Piacenza. Pallonetto vincente di Antonov 8-6, Piacenza. Errore a servizio di Clevenot 10-7, Piacenza, ma Modena resta in scia dei biancorossi. Pasticcio gialloblu in regia 12-7, Piacenza. Errore a servizio di Finger 13-9, Piacenza. Pallonetto vincente di Karlitzek 14-11, Piacenza, e Modena vuole prolungare la partita. Diagonale vincente di Clevenot 15-11, Piacenza, che conduce. Entra Porro e serve out 16-12 Piacenza. Attacco vincente di Finger 17-12, Piacenza. Errore a servizio di Baranowicz 17-13, Piacenza. Un incontenibile Antonov in banda 19-13, Piacenza. Attacco vincente di Elia Bossi 19-14, Piacenza. Attacco vincente di Bossi 20-15, Piacenza. Attacco vincente al centro di Candellaro 21-15, Piacenza. Sanguinetti chiude uno scambio molto pasticciato, 21-17, Piacenza. Piacenza si rifà subito in banda 22-17, ma Modena resta nel set. Candellaro ancora a segno 23-17, Piacenza. Modena mette a segno un paio di attacchi 24-19, Piacenza. Rinaldi serve out 25-19, Piacenza, e secondo ko consecutivo per Modena.

LE PAGELLE - Modena 5

Christenson 5,5, Rinaldi 5, Sanguinetti 5, Bossi 5,5, Vettori 5, Karlitzek 6, Grebennikov 5,5.

SOSTITUZIONI: Porro 5, Buchegger 5

Andrea Giani 5