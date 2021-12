Pioggia di medaglie per l'Accademia Taekwondo Modena al campionato Interregionale

Ancora successi per l'Accademia Taekwondo Modena dei Maestri Andrea Rocciola e Federico Guerrieri al Campionato Interregionale Toscana categoria junior e senior svoltosi sabato 11 dicembre a Prato. La squadra modenese ha conquistato 7 medaglie su 8 atleti , molti dei quali all' esordio agonistico assoluto.

Argento per Mohammad Aouachi che perde la finale di un solo punto ma disputando un ottimo incontro combattuto fino alla fine al suo esordio assoluto;

Argento anche per Antonio Allegro al rientro agonistico dopo vari anni di assenza, combatte alla grande e perde di misura la finale

Bronzo per Alex Ragusa che combatte in una categoria di peso nettamente superiore per assenza di avversari nella propria, disputa una grande semifinale e perde di misura

Bronzo per Joel Demkollari, anche lui all'esordio Agonistico, vince nettamente il primo incontro e perde di pochissimo la propria semifinale ma combattendo con grande grinta senza mollare mai;

Bronzo per Jeoff Villanueva, esordiente lotta e combatte con grande grinta e tecnica e cede di poco in semifinale

Bronzo anche per Branly Soliz Flores , che in una categoria non proprio sua disputa un ottimo incontro di semifinale e perde di misura per qualche disattenzione di troppo ma dimostrando crescita tecnica e tattica rispetto alle precedenti competizioni

Bronzo infine anche per Chris Dialola , ultimo esordiente della squadra che vince alla grande il suo primo incontro e perde la semifinale limitato anche da un infortunio ma autore di due ottimi incontri

Buona prova ma sfortunata per younes eddakari che combatte benissimo ma subisce alcune ammonizioni che ne pregiudicano il risultato finale

Soddisfatti di tutti i loro atleti, i Maestri per le prestazioni ,la grinta e la voglia di combattere di tutti , consapevoli del duro lavoro da svolgere per ottenere risultati sempre migliori