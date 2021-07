Pioggia di premi per Seghedoni Ettore, campione italiano di Body building under 24/23

Si distingue Ettore Sghedoni nelle competizioni di body building vincendo due ori venerdì 09 luglio nella competizione Mr&Miss Ainbb categoria bodybuilding Under25, sabato 10 luglio World Cup ICN per la categoria Men’s bodybuilding Under23 e un argento domenica 11 luglio nella competizione Mr & Miss World Wabba categoria man bodybuilding junior 24.

Com'è nata la passione per il body building?

"All'età di 16 anni una ragazza mi fece notare come il mio fisico fosse esteticamente muscolarmente bello, questo mi ha spinto a cambiare, così mi sono avvicinato alla palestra e al mondo del Bodybuilding. Da autodidatta ho iniziato a sperimentare su me stesso allenamenti e diete. Iniziando ad andare in palestra, ad allenarmi, ho scoperto quei momenti d’isolamento come momenti di grande soddisfazione per nutrire la mia voglia di vivere.

Anno dopo anno il mio corpo è cambiato, e con lui la mia mentalità, sono cresciuto in tutti i sensi; dopo circa 3/4 anni dal quel complimento della ragazza, ho deciso di affidarmi ad un professionista.

Quello di cui avevo bisogno era un ambiente nuovo, sano, fatto di belle persone, così nel 2019 ho cambiato palestra e trovato un Coach che si allenava nella stessa palestra."

Le prime competizioni

"Stare molto più vicino al mio allenatore ci ha permesso di diventare più che semplici amici, creare progetti insieme, per poi decidere dopo un anno di collaborazione di iniziare a prepararci per le gare di BB Natural, inizia a gennaio 2020, dopo l'interruzione per via del Covid, abbiamo rimandato le gare alla fine di ottobre 2020.

Il 18 ottobre 2020 ho partecipato al Campionato Italiano Esordienti-Novice Ainbb a Perugia vincendo l’oro nella mia categoria

Sempre il 18 ottobre 2020 ho partecipato nel pomeriggio alla competizione The Best Natural in Show Ainbb a Perugia vincendo l’oro in due categorie diverse

Il 30 ottobre 2020 ho partecipato al Campionato Europeo ICN dove ho vinto l’oro in due categorie diverse e poi mi sono conquistato il titolo di European Bodybuilding Natural Overall Champion.

Da qui ho capito quale volevo fosse il mio percorso e il mio lavoro."

Due ori nel 2021

"Il 09 maggio 2021 ho partecipato al Campionato Italiano ICN a Perugia vincendo l’oro nella categoria Juniores e posizionandomi terzo nella categoria d’altezza.

Il 06 giugno 2021 ho partecipato al Campionato Italiano Assoluto Wabba International a Perugia vincendo l’oro nella categoria Juniores e l’argento nella categoria medium"

Quali sono le ambizioni per il futuro?

"Voglio essere un atleta a 360° promuovendo questo sport, questo stile di vita, e tutto ciò che lo circonda. Voglio continuare a prepararmi dando il massimo e investendo ogni risorsa nel progredire"