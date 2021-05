Serie C, slittano i Play Off: Modena in campo il 23 maggio

Slitta di una settimana la partenza dei Play Off per il Modena che, entrando direttamente nella fase nazionale essendosi classificata come miglior quarta dei gironi, dovrà attendere il 23 maggio per scendere di nuovo in campo. La decisione è stata presa d'urgenza a causa di un focolaio scoppiato nella Virtus Vecomp Verona: si è reso necessario rinviare il match valevole per la prima fase degli spareggi in programma per il 9 maggio tra Verona e Triestina e riprogrammata per domenica 16 maggio (giornata in cui inizialmente avrebbe dovuto fare il proprio ingresso il Modena). Di conseguenza, la scelta è stata di rinviare tutta la seconda fase dei play off, che si sarebbe dovuta giocare oggi, al 19 maggio, con la fase nazionale che dovrà attendere il 23 maggio per iniziare.