Iniziano domani i play off di Serie C che vedranno le classificate dal quinto al decimo posto dei tre gironi affrontarsi in gare uniche che sanciranno chi potrà proseguire con il secondo turno nel quale sfideranno le due peggiori quarte e la quinta del girone B, sempre in gara unica, il 12 maggio. Nel turno successivo(domenica 16 maggio), per le fasi nazionali del play off, insieme alle terze, essendosi classificato come miglior quarta dei tre gironi. Questa volta ci sarà la. Le cinque vincitrici andranno poi a sfidare le seconde classificate con gara di andata e ritorno rispettivamente il 24 e il 28 maggio. A questo punto, le quattro vincitrici, accederanno alle final four con semifinali di andata e ritorno il 1 e il 5 giugno e la finale di andata e ritorno il 9 e 13 giugno