Serie C, Play Off: domenica il Modena in trasferta contro l'Albinoleffe

E' arrivato il momento anche per i canarini di entrare nei play off: domenica la Montagnani sosterrà la squadra in partenza per la trasferta contro l'Albinoleffe

Comincia domenica l’avventura dei play off per i canarini che, essendosi classificati come miglior quarta squadra dei tre gironi, entreranno direttamente nella fase nazionale. Si sono giocati ieri i sedicesimi di finale che hanno sancito l’avversaria del Modena negli ottavi, ovvero l’Albinoleffe che ha battuto per 2-1 il Grosseto. La gara di andata si giocherà in terra orobica, mentre il ritorno, in programma per il 26 maggio, si giocherà al ‘Braglia’. La Curva Montagnani si sta organizzando per andare a sostenere la squadra alla partenza per la trasferta, nel rispetto delle norme per il contenimento della pandemia.