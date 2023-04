“Elio De Angelis, Il principe della Formula 1”, la presentazione alla Scuderia Belle Epoque

Doppio appuntamento in programma domenica 7 maggio alle 17.30, presso Scuderia Belle Epoque, a Corlo di Formigine, per gli appassionati di Formula Uno. Alle 17.30, verrà presentato il libro “Elio De Angelis, Il principe della Formula 1” scritto in suo onore, da Gianluca Teodori per Nada editore. Saranno presenti, oltre all’autore ed editore, gli amici del “clan De Angelis”: dal fratello Roberto al suo ex sponsor Andrea Gallignani.

Si ripercorrerà la storia di questo grande talento italiano la cui carriera è stata stroncata tragicamente nel corso di un test stagionale in Francia il 15 maggio del 1986, quasi 37 anni fa. L’incontro è moderato dalla giornalista Rita Costi. La serata proseguirà all’interno della Scuderia Belle Epoque, alle 21.30 con il GP di Miami, per vivere tutti insieme le emozioni della gara insieme ad ex-meccanici di pista e nomi storici del mondo della Motor Valley.

"In un’epoca avarissima di piloti italiani in griglia di partenza, ricordare un grande Campione come Elio De Angelis è un grande onore. – dichiara Monica Zanetti titolare della scuderia della Scuderia Belle Epoque l’officina di restauro di Corlo di Formigine - Un appuntamento che rafforza lo spirito di condivisione con cui vogliamo riunire gli appassionati in Scuderia in occasione dei gran premi di Formula uno". L’evento ha il patrocinio della Motor Valley e del Comune di Formigine.