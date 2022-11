Prima prova nazionale paralimpica. Davide Costi è argento e bronzo nella spada e nella sciabola

Grande prova di Davide costi che conquista una preziosissima medaglia di argento nella prova di spada maschile cat. B. Un girone dominato permette a Davide di accedere al tabellone di eliminazione diretta in posizione privilegiata costringendo altri avversari quotati per la vittoria finale a incontrarsi già negli assalti preliminari.

Davide con forza e tranquillità vince tutti gli assalti di eliminazione diretta e arriva alla finale dove incontra il forte Michele Massa. Dopo una prima parte di assalto tirato alla pari, Massa riesce ad allungare il vantaggio che invece il nostro Davide non riesce più a ricucire.

Secondo gradino del podio e comunque prova di forza per il portacolori modenese che inaugura alla grande la stagione delle gare nazionali, dopo aver già esordito in campo internazionale a fine settembre. Come se tutto questo non bastasse Davide si è anche cimentato nella prova di sciabola dove ha conquistato il terzo posto La sciabola è un’arma che ancora Davide deve affinare, praticandola da poco tempo, ma che gli permetterà di partecipare a future prove di Coppa del mondo.