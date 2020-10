Pro-Am Città di Modena, prestigioso appuntamento al Modena & Country Club

Si terrà venerdì prossimo 9 ottobre la Pro-Am Città di Modena .Si rinnova così l’appuntamento per vedere da vicino i migliori professionisti italiani. Si tratta di una manifestazione molto prestigiosa, che colloca il Modena & Country Club tra i più importanti e affascinanti del nostro in Italia.

Saranno 50 le squadre al via con un montepremi di 12.000 euro. Fra i nomi dei professionisti al via troviamo:Luca Cianchetti, Jacopo Vecchi Fossa e Gregory Molteni.

"La Pro Am - spiega Davide Colombarini segretario del Circolo modenese - segna in ogni stagione un punto fermo per ogni circolo che si rispetti: la complessa organizzazione, la messa a punto dei campi, la qualità del servizio, sono sempre stati punti fermi del nostro club. Da parte mia va un sincero ringraziamento al lavoro svolto dalla segreteria e da tutti i nostri preziosi collaboratori".

"Un grande lavoro anche quest'anno - racconta il presidente Alberto Caselli - è stato fatto per la ricerca e nel reperimento dei partner, sia per la qualità dei partecipanti che si prevede come di consueto elevata, sia per la messa a punto del nostro campo di gioco. Insieme, un affettuoso in bocca al lupo a tutti i nostri soci che, ancora una volta, avranno l’opportunità di appaiare i giocatori professionisti nel corso della giornata con l’obiettivo di completare al meglio il percorso delle diciotto buche. La formula infatti, che associa nello stesso team il professionista agli appassionati".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"L’evento del 2020 non sarebbe stato possibile senza i nostri sponsor Blondi gioielli, Eco ricerche ,Consultinvest ,Annovi,Sada Cavi, Viessmann, Bper, Costruzioni Generali due, Le gallerie shopping Center ,La patria ,Geo Group Srl ,Gape due, Slurp,Tubicom,Barchemicals ,gruppo Sem, Gibertini petroli. Sponsor tecnico John Deere". Il circolo sarà aperto per tutta la giornata ad ingresso gratuito a chiunque abbia voglia di visitarlo o vedere da vicino nel pieno rispetto delle norme anti Covid 19 il meraviglioso mondo del golf.