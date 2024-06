Pro - Am Città di Modena, domenica di grande golf sui green di Colombaro

Si alza il sipario su uno degli appuntamenti più importanti del golf modenese, infatti Domenica 9 Giugno 2024 si svolgerà, sui green di Colombaro, l’edizione numero venti della Pro - Am Città di Modena. Team composti da un giocatore professionista e tre giocatori amateur si sfideranno sui fairway del Country Club cittadino. Sono previste due classifiche finali: una per la gara a squadre, l’altra sarà per i punteggi destinati ai giocatori pro. La formula della gara, sarà quella tipica di una Pro - Am.

Si giocherà sulla distanza delle 18 buche medal, due score su 4, verranno presi in considerazione i due punteggi migliori risultati per ogni buca che andranno a formare lo score finale. Tra i golfisti professionisti di interesse nazionale ed internazionale, saranno presenti in gara tre portabandiera modenesi che giocheranno in casa: Riccardo Bregoli, Luca Cianchetti e Luca Prampolini, quest’ultimo anche maestro e tecnico di Modena Golf & Country Club.

La Pro-Am di Modena, che vanta un montepremi totale di dodici mila euro, è una della gare di punta nel calendario golfistico modenese. Tanti giocatori forti e di richiamo internazionale si daranno battaglia a Modena, parteciperanno golfisti che generalmente militano sull’Alps Tour come Jacopo Vecchi Fossa, Dallanegra Elia, Giletta Edoardo, Grossi Filippo, Manica Manfredi, Ortolani Michele, Pironi Riccardo, Santoni Francesco e Saracino Andrea.

Nell’edizione dello scorso anno, la classifica individuale per professionisti della Pro - Am città di Modena è stata vinta da tre giocatori a parimerito: Federico Elli, Emanuele Lattanzi e Michele Ortolani. La competizione a squadre, invece, ha visto primeggiare il team del professionista Emanuele Bolognesi e gli amateur Enrico Berlingieri, Guia Bertuzzi e Silvia Salamone.

Il Modena Golf & Country Club sarà aperto al pubblico, in questo modo tutti gli appassionati ed anche i curiosi potranno assistere ad una giornata di grande sport e golf di altissimo livello. Lo spettacolo è assicurato. «Sono davvero contento - dice il giocatore professionista di Modena Riccardo Bregoli - di giocare sul campo di casa in una manifestazione così importante per il circolo. Quest’anno ci saranno vari miei colleghi che giocano con me sulla’Alps Tour e ci sarà molta competizione tra di noi. Il campo sicuramente rispecchierà l’importanza della competizione perché è stato preparato al meglio. Vi aspetto numerosi».

«Sarà una giornata molto importante per il nostro club - così il Segretario Sportivo di Modena Golf & Country Club Marco Federico Barberini - potranno giocare diciotto buche al fianco di giocatori professionisti. Tanto sport, tanto divertimento caratterizzeranno l’evento oltre ai tanti partners che creeranno vere e proprie realtà su ogni buca. Modena Golf sarà aperto a tutti e ingresso sarà gratuito. Ci sarà la possibilità di avvicinarsi a questo bellissimo sport. La nostra Pro - Am è una delle gare più attese dai professionisti, verranno qui a giocare giocatori da tutta Italia e golfisti di livello internazionale». « Giocare a Modena - commenta il golfista di casa Luca Cianchetti - è sempre un piacere. Ci saranno tanti colleghi professionisti. Non vedo l’ora che sia domenica. Ho buone sensazioni, il campo è sempre in ottime condizioni e sono carico. Che vinca il migliore. Il Campo? E’ di un ottimo livello, si può puntare anche ad organizzare anche competizioni di ottimo livello, bisogna mantenerlo così e migliorarlo».

«Mi aspetto un evento fantastico - spiega il golfista Jacopo Vecchi Fossa - come sempre organizzato bene. Il campo è in ottime condizioni. In ottime condizioni. Sensazioni? Buone, il mio gioco ultimamente sta tornando e speriamo che il tempo sia bello».