Crotone Sassuolo, probabili formazioni | Problemi in difesa per i neroverdi

Questa sera alle 18 il Sassuolo affronterà un Crotone in difficoltà, ultimo in classifica. Anche in neroverdi nelle ultime partite hanno dimostrato troppe debolezze e devono assolutamente ritrovare la vittoria.

QUI CROTONE - Assenti Cigarini, Cuomo, Molina e Reca. Stroppa opta per il 3-5-2 con Djidji, Marrone e Golemic in difesa. A centrocampo ci saranno Messias, Zanellato e Vulic con Pereira e Reca sulle fasce. Il tandem d’attacco sarà formato da Di Carmine e Ounas.

QUI SASSUOLO - Problemi in difesa per il Sassuolo che non recupera ancora Chiriches e perde anche Ferrari per squalifica. Assenti anche Bourabia e Boga. Al centro del reparto arretrato ci saranno Marlon e Peluso, mentre a centrocampo Obiang farà coppia con Locatelli. Berardi torna in attacco dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Marrone, Golemic; Pereira, Messias, Zanellato, Vulic, Reca; Di Carmine, Ounas.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Peluso, Rogerio; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Traorè; Caputo.