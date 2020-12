Fiorentina Sassuolo, probabili formazioni | Caputo e Defrel tornano a disposizione, ma partiranno dalla panchina

Questa sera alle 20.45 al ‘Franchi’, il Sassuolo affronterà una Fiorentina in grave difficoltà, quartultima in classifica. I neroverdi hanno invece bisogno dei tre punti per rimanere dentro alla zona Europa.

QUI FIORENTINA - Prandelli pensa al 4-3-3 per cercare la rinascita contro il Sassuolo. Al centro della difesa ci saranno Milenkovic e Pezzella, mentre sulle fasce pronti Caceres e Barreca, con il dubbio Lirola sulla destra. In attacco Cutrone partirà dalla panchina e nel tridente ci saranno Callejon, Vlahovic e Ribery.

QUI SASSUOLO - Assente Haraslin per squalifica e gli infortunati Romagna e Ricci. Rientrano invece Caputo, Defrel e Chiriches che non saranno però in campo dal primo minuto. In difesa ancora spazio a Marlon, mentre sulle fasce ci saranno Muldur e Rogerio. A centrocampo possibile maglia titolare per Obiang accanto a Locatelli. Come punta ci sarà ancora Raspadori con Berardi, Traorè e Boga alle spalle.

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Barreca; Amrabat, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Ribery.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Berardi, Traorè, Boga; Raspadori.