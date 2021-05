Genoa Sassuolo, probabili formazioni | Raspadori torna titolare, Marlon squalificato

Nonostante il ritorno di Caputo, a partire dal primo minuto come punta sarà Raspadori; in difesa squalificato Marlon, al centro si rivede la coppia Ferrari-Chiriches

Lunch match per il Sassuolo domani al Ferraris contro il Genoa. I neroverdi arrivano da una prestazione molto intensa contro l’Atalanta, i rossoblu sono reduci da una sconfitta molto combattuta contro la Lazio. Fischio d’inizio alle ore 12,30.

QUI GENOA - Assenti in difesa Criscito e Biraschi per infortunio. Insieme a Radovanovic ci saranno Goldaniga e Masiello. Ghiglione e Zappacosta saranno rispettivamente sulla fascia destra e sinistra, mentre a centrocampo ci sarà l’ex Roma Strootman con Badelj e Zajc. In attacco possibile rientro di Pandev che andrà a fare coppia con Shomudorov.

QUI SASSUOLO - Ancora assente Romagna, oltre a Marlon squalificato per essere stato espulso contro l’Atalanta. Ferrari tornerà a fare coppia con Chiriches al centro della difesa, mentre sulle fasce ci saranno Toljan e Kyriakopoulos. A centrocampo sembra ormai una coppia consolidata Obiang-Locatelli, ma potrebbe anche essere in campo dal primo minuto Lopez. Caputo torna, ma partirà dalla panchina: la punta sarà Raspadori, sostenuto da Berardi, Djuricic e Traorè.

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Ghiglione, Strootman, Badelj, Zajc, Zappacosta; Pandev, Shomudorov.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traorè; Raspadori