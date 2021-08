Grosseto Modena, probabili formazioni | I canarini partono questa sera dallo 'Zecchini'

E' arrivata anche la prima di campionato per i canarini che questa sera cominceranno con la trasferta di Grosseto. Pochi i dubbi per mister Tesser che ha a disposizione una rosa competitiva

Grande attesa ed entusiasmo per l’inizio del campionato del Modena. I canarini sono stati salutati dai tifosi alla partenza per la prima uscita che sarà questa sera. La vittoria in Coppa Italia contro la Vis Pesaro ha dato una grande spinta per cominciare al meglio con una rosa che è, sulla carta, attrezzata per raggiungere grandi obiettivi.

Buona la partenza di stagione anche per il Grosseto che in Coppa Italia ha vinto contro il Campobasso passando al turno successivo. Questa sera mister Magrini riproporrà il 4-3-1-2 con pochissime variazioni. I gialloblù confermano Gagno in porta, al centro della difesa pronti Silvestri e Pergreffi con Ciofani a destra e Ponsi, preferito per il momento a Renzetti, a sinistra. Sulla trequarti ci sarà Mosti alle spalle di Marotta e Ogunseye. In mediana Duca affiancato da Gerli e Di Paola.

PROBABILI FORMAZIONI

GROSSETO (4-3-1-2): Barosi; Raimo, Siniega, Ciolli, Semeraro; Serena, Fratini, Cretella; Marigosu; Dell’Agnello, Moscati.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Ciofani, Silvestri, Pergreffi, Ponsi; Gerli, Duca, Di Paola; Mosti; Marotta, Ogunseye.