Hellas Verona Sassuolo, probabili formazioni | Berardi assente alla prima, in attacco parte Caputo

Si riparte per un nuovo campionato che vedrà il Sassuolo ancora protagonista in Serie A, dopo un’estate da grandissima con i suoi tre campioni d’Europa. Domani sera i neroverdi inizieranno la stagione affrontando l’Hellas Verona al Bentegodi. Fischio d’inizio alle ore 18.30.

QUI HELLAS VERONA - Veneti già in attività avendo disputato il primo turno di Coppa Italia. Ci sarà ancora Pandur tra i pali con Montipò che è convocato e andrà in panchina. Davanti al portiere la difesa a tre sarà formata da Dawidowicz, Gunter e Ceccherini. Ancora fuori Faraoni che non è tra i convocati. Sugli esterni ci saranno Casale e Lazovic, mentre in mediana dal primo minuto Temeze e Veloso. Kalinic unica punta avrà alle spalle Barak e Zaccagni.

QUI SASSUOLO - Grande curiosità per il nuovo Sassuolo di Dionisi che non potrà contare sulle sue stelle. Locatelli ormai è stato ceduto e Berardi, che è ancora nel mezzo di grandi trattative, è infortunato e non è stato convocato. In attacco a Raspadori sarà preferito Caputo dal primo minuto, con Traorè Djuricic e Boga alle spalle. Lopez si prende la mediana e sarà affiancato da Frattesi, mentre in difesa ci saranno Chiriches e Ferrari al centro, con Toljan e Rogerio rispettivamente a destra e a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Pandur; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Casale, Temeze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Traorè, Djuricic, Boga; Caputo.