Inter Sassuolo, probabili formazioni | Neroverdi ancora in emergenza, in attacco confermato Raspadori

Questa sera il Sassuolo giocherà contro l'Inter a San Siro dove non perde dal 2014. Il recupero della gara rimandata a causa Covid avrà luogo questa sera alle 18.45 con i neroverdi ancora decimati e i nerazzurri a caccia della decima vittoria consecutiva in campionato.

QUI INTER - Assenti per squalifica Bastoni e Brozovic. Già pronti i sostituti che saranno Darmian e Gagliardini. In difesa si rivedrà De Vrij Con Skriniar e Darmian, mentre il tadem d'attacco sarà formato da Lautaro a Lukaku.

QUI SASSUOLO - Ancora assenti per infortunio Berardi, Bourabia, Caputo e Defrel; fuori anche Ayhan ancora positivo al Covid. A titolo precauzionale non sono stati convocati nemmeno questa volta Ferrari, Locatelli e Muldur per i contatti avuti in nazionale con positivi. Ancora spazio dunque a Raspadori in attacco dopo l'ottima prova contro la Roma; a centrocampo di nuovo Obiang e Lopez.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Darmian; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Young; Lautaro, Lukaku.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Marlon, Rogerio; Obiang, Lopez; Traorè, Djuricic, Boga; Raspadori.