Juventus Sassuolo, probabili formazioni | Emergenza in difesa per bianconeri, tra neroverdi assente Berardi

Questa sera i neroverdi sono attesi all'Allianz Stadium per affrontare una Juventus in emergenza nel reparto difensivo; il Sassuolo però dovrà fare a meno di Berardi. Fischio d'inizio alle 20.45.

QUI JUVENTUS - Assenti per Covid Alex Sandro, Cuadrado e De Ligt; Pirlo ha gli uomini contati in difesa quindi ci sarà spazio per l'ex neroverde Demiral al centro e per Frabotta sulla sinistra. A centrocampo ci saranno Arthur e Rabiot e ai loro fianchi pronti Chiesa e Ramsey. In attacco la coppia sarà Dybala-Ronaldo, data l'assenza di Morata.

QUI SASSUOLO - Assente Berardi uscito dal campo in anticipo per infortunio contro il Genoa. L'attacco quindi potrebbe essere formato da Traorè, Defrel e Boga alle spalle di Caputo. A centrocampo solito ballottaggio tra Obiang e Lopez ad affiancare Locatelli, out Bourabia. In difesa si rivede Chiriches al centro insieme a Ferrari; sulle fasce Muldur e Rogerio completeranno la formazione.

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, Frabotta; Chiesa, Arthur, Rabiot, Ramsey; Dybala, Ronaldo.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Traore, Defrel, Boga; Caputo.