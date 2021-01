Lazio Sassuolo, probabili formazioni | Locatelli e Magnanelli dal primo minuto per De Zerbi

Dopo il pareggio conquistato all’ultimo secondo contro il Parma, i neroverdi affronteranno oggi la trasferta di Roma contro la Lazio che arriva da una esaltante vittoria nel derby capitolino e da due vittorie proprio contro il Parma, di cui l’ultima ottenuta in Coppa Italia. Calcio d’inizio alle ore 18.

QUI LAZIO - Assente Strakosha, al suo posto ci sarà Pepe Reina. Non ci sarà nemmeno Luis Alberto che lascerà il suo posto ad Akpa Akpro a centrocampo. In difesa ci sarà come sempre l’ex di turno Acerbi, mentre il tandem d’attacco sarà formato da Caicedo e Immobile.

QUI SASSUOLO - Assente Chiriches per squalifica, fuori anche Berardi, Bourabia e il lungodegente Romagna. Al centro della difesa ci sarà Marlon a fare coppia con Ferrari, mentre a centrocampo potrebbe vedersi dal primo minuto la coppia Locatelli-Magnanelli. Caputo davanti a tutti sarà sostenuto da Defrel, Djuricic e Boga.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-2): Pepe Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Akpa Akpro, Marusic; Caicedo, Immobile.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli; Defrel, Djuricic, Boga; Caputo.