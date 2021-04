Milan Sassuolo, probabili formazioni | Locatelli dal primo minuto, ancora fuori Caputo

Questa sera i neroverdi affronteranno a San Siro la seconda potenza del campionato, il Milan, che deve assolutamente vincere e sperare in una clamorosa caduta dell’Inter per poter ancora sperare nello scudetto. Fischio d’inizio alle 18.30.

QUI MILAN - Out Romagnoli in difesa, rientra invece Calabria che partirà dal primo minuto, così come Hernandez. Dovrebbe essere tra i titolari anche Calhanoglu, seppur non al meglio, mentre partiranno dalla panchina Ibrahimovic e Bennacer. Davanti a tutti ci sarà Leao.

QUI SASSUOLO - Ancora assente Caputo, oltre al lungodegente Romagna e ad Ayhan. Al centro della difesa ancora spazio a Chiriches e Ferrari che hanno fatto bene contro la Fiorentina. A centrocampo rientra dal primo minuto Locatelli, mentre come unica punta ci sarà ancora una volta Raspadori.

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Meitè, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.