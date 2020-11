Modena Perugia, probabili formazioni | Canarini a caccia del primo posto oggi al 'Braglia'

Torna al ‘Braglia’ dopo la bella vittoria contro la Sambenedettese il Modena di Mister Mignani che oggi affronterà alle 15 il Perugia reduce da tre vittorie consecutive in campionato e dalla sconfitta in Coppa Italia contro il Brescia. I canarini si presenteranno con la stessa formazione vista nelle Marche che è sembrata la più solida fino ad ora. Mattioli e Tulissi vanno in panchina e potranno forse entrare nei minuti finali. Ancora dal primo minuto quindi Sodinha alle spalle di Spagnoli e Scappini. Rimane in panchina anche Mignanelli, centrocampo ancora affidato a Prezioso, Gerli e Castiglia. Assenze importanti tra gli ospiti: mancheranno infatti Negro, Angelli, Kouan, Falzerano e l’ex centrocampista canarino Salvatore Burrai. Difesa a tre per mister Caserta con Rosi, Sgarbi e Monaco. In mediana Moscati, mentre il tandem d’attacco sarà formato da Melchiorri e Murano.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Bearzotti, Zaro, Ingegneri, Varutti; Prezioso, Gerli, Castiglia; Sodinha; Spagnoli, Scappini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

PERUGIA (3-5-2): Fulignati; Rosi, Sgarbi, Monaco; Eliai, Sounas, Moscati, Dragomir, Crialese; Melchiorri, Murano.