Modena Sudtirol, probabili formazioni | Sodinha assente, in difesa spazio a Mignanelli

Torna al ‘Braglia’ questo pomeriggio il Modena per affrontare il Sudtirol che in classifica ha solo un punto in meno rispetto ai canarini. Scontro diretto quindi per gli uomini di Mignani che dovranno fare a meno di Sodinha rimasto infortunato nello scorso match contro il Mantova. Nel 4-3-1-2 dovrebbe esserci Mignanelli sulla fascia sinistra dal primo minuto, con Varutti in panchina pronto a subentrare. A centrocampo Davì giocherà insieme a Gerli e Castiglia, mentre in attacco la coppia sarà Spagnoli-Scappini. Tra gli ospiti risaltano le assenze di Tait e Odogwu; mister Vecchi potrà però contare sui rientranti Vinetot e Fischnaller. Sulla trequarti ci sarà Casiraghi alle spalle di Magnaghi e Turchetta.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-1-2): Gagno, Bearzotti, Zaro, Ingegneri, Mignanelli; Davì, Gerli, Castiglia; Tulissi; Spagnoli, Scappini.

SUDTIROL (4-3-1-2): Poluzzi, El Kaouakibi, Malomo, Eliai, Fabbri; Karic, Greco, Beccaro; Casiraghi; Magnaghi, Turchetta.