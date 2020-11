Napoli Sassuolo, probabili formazioni | Fuori Berardi, Caputo e Djuricic, in attacco spazio a Raspadori

Posticipo delle 18 per i neroverdi che affronteranno la trasferta di Napoli con tante assenze. La squadra di Gattuso è reduce dalla vittoria in Europa contro la Real Sociedad e si trova appaiata al Sassuolo al secondo posto in classifica.

QUI NAPOLI - Tra i partenopei assente Insigne, rimangono pochi dubbi per Gattuso che schiererà un 4-2-3-1 con Koulibaly e Manolas al centro della difesa, l’ex neroverde Politano, Mertens e Lozano alle spalle della punta he sarà Osimhen.

QUI SASSUOLO - Tante invece le assenze pesanti in casa Sassuolo: ai soliti infortunati Magnanelli e Romagna e ai positivi Covid Toljan e Haraslin, si aggiungono anche Caputo, Berardi e Djuricic, tutti con problemi fisici. Rientra invece l’emergenza in difesa. L’attacco sarà formato da Traorè, Lopez e Boga alle spalle di Raspadori, con Defrel in dubbio.

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj; Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Bourabia; Traorè, Lopez, Boga; Raspadori.