Parma Sassuolo, probabili formazioni | Caputo torna titolare, Raspadori va in panchina

Domani al ‘Tardini’ i neroverdi scenderanno in campo contro un Parma già retrocesso e all’ultimo posto in classifica che vorrà comunque provare a portare a casa questo derby per onorare il calcio. Il Sassuolo però ha ancora un obiettivo europeo da provare a raggiungere, a maggior ragione se questa sera la Roma dovesse perdere nel derby contro la Lazio.

QUI PARMA - D’Aversa confermerà molti dei giocatori che hanno fatto bene, pur perdendo, contro la Lazio. Nel 3-5-2 ci sarà Sepe in porta con Valenti, Dierckx e Bani nella difesa a tre. Gagliolo riposerà, sulle fasce pronti Laurini e Busi, mentre in mediana Kurtic sarà affiancato da Sohm e Hernani. Tandem d’attacco formato da Brunetta e Cornelius con qualche incertezza.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Out Romagna e Magnanelli, per il resto De Zerbi può contare su tutta la rosa. In attacco torna Caputo che riprende il suo posto, con Raspadori che partirà dalla panchina nonostante le ottime prestazioni viste fino ad ora. Alle spalle della punta ci saranno Berardi, Djuricic e Boga, con Defrel pronto a subentrare. A centrocampo spazio a Lopez che soffia la maglia da titolare a Obiang, andando a completare il reparto insieme a Locatelli. In difesa soliti ballottaggi, in particolare sulle fasce.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (3-5-2): Sepe; Dierckx, Bani, Valenti; Laurini, Sohm, Kurtic, Hernani, Busi; Brunetta, Cornelius.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.