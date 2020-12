Sampdoria Sassuolo, probabili formazioni | Defrel e Djuricic fuori, avanza Lopez

Questa sera al 'Ferraris' di Genova i neroverdi affronteranno la Sampdoria reduce da due vittorie consecutive; il Sassuolo invece, dopo una prima parte di campionato esaltante, sta vivendo un momento di calo e vuole chiudere il bellezza il 2020 per ripartire con entusiasmo nel nuovo anno. Fischio d'inizio alle 20.45.

QUI SAMPDORIA - Assenti Bereszynski e Ferrari in difesa. Come terzini potrebbero esserci Thorsby e Augello. Al centro ci saranno Tonelli e Yoshida. In mediana partiranno dal primo minuto Ekdal e Adrien Silva. Trequartista Ramirez, mentre davanti a tutti ci sarà uno tra Quagliarella e La Gumina con il primo in vantaggio sul secondo.

QUI SASSUOLO - Chiriches e Ferrari saranno al centro della difesa con Marlon pronto ad entrare. Sulla fascia sinistra Kyriakopoulos è preferito a Rogerio. Spazio a Magnanelli dal primo minuto a centrocampo insieme a Locatelli che rientra dalla squalifica, mentre Lopez sarà avanzato essendo assenti sia Defrel che Djuricic.

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Thorsby, Tonelli, Yoshida, Augello; Jankto, Ekdal, Adrien Silva, Damsgaard; Ramirez; Quagliarella.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Maxime Lopez, Boga; Caputo.