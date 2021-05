Sassuolo Atalanta, probabili formazioni | Rientra Djuricic, ancora out Caputo

Torna dalla squalifica Djuricic che va a posizionarsi alle spalle di Defrel insieme a Berardi e Boga; domani al 'Mapei Stadium' arriva l'Atalanta per difendere il secondo posto in classifica

Match difficile domani per il Sassuolo che, pur essendo rientrato prepotentemente nella lotta per l’Europa grazie a quattro vittorie consecutive, dovrà vedersela con l’Atalanta che sta lottando per il secondo posto in classifica e che ultimamente sembra inarrestabile.

QUI SASSUOLO - Ancora fuori Caputo e Romagna, in dubbio Raspadori. Davanti a tutti come punta ci sarà spazio per Defrel, che alle spalle avrà a supporto Berardi, Djuricic e Boga. A centrocampo ormai la coppia fissa è Obiang-Locatelli, mentre in difesa, specialmente sulle fasce, da sciogliere i soliti ballottaggi che vedono attualmente in vantaggio Toljan sulla destra e Kyriakopoulos sulla sinistra; Chiriches e Ferrari confermati al centro del reparto difensivo.

QUI ATALANTA - Rientra Gosens dopo un turno di squalifica e torna titolare a sinistra. Dalla parte opposta ci sarà Hateboer, mentre in mediana irrinunciabili de Roon e Freuler. Sulla trequarti sicuro di una maglia da titolare Malinovskyi alle spalle di Muriel e Zapata.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Defrel.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Muriel, Zapata.