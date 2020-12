Sassuolo Benevento, probabili formazioni | Spazio a Traorè e Haraslin in attacco

Anticipo del venerdì sera per i neroverdi che alle 20.45 affronteranno il Benevento al ‘Mapei Stadium’. Il Sassuolo arriva dal pareggio contro la Roma, mentre gli ospiti stanno affrontando una striscia di risultati positiva con la vittoria contro la Fiorentina e poi due pareggi contro Juventus e Parma.

QUI SASSUOLO - Ancora fuori Caputo, Defrel e Chiriches. In porta torna Consigli , per quanto Pegolo abbia sempre dato buona affidabilità. Al centro della difesa ancora spazio a Marlon insieme a Ferrari, mentre sulla sinistra dovrebbe esserci Kyriakopoulos. In attacco dal primo minuto potrebbe esserci Traorè con Berardi e Haraslin alle spalle di Djuricic.

QUI BENEVENTO - Assenti Moncini, Maggio e Caldirola. In difesa ci saranno Glik e Tuia al centro, con Letizia e Barba sulle fasce. In mediana pronto Schiattarella affiancato da Ionita e Hetemaj. Davanti a tutti Lapadura sarà sostenuto da Improta e Caprari.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Lopez; Berardi, Traorè, Haraslin; Djuricic.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Improta, Caprari; Lapadula.